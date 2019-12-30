 Володимир Путін призначив Михайла Мішустіна прем′єр-міністром Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2020

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Новини

Володимир Путін призначив Михайла Мішустіна прем'єр-міністром Росії

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення Михайла Мішустіна прем'єр-міністром РФ. Іншим указом він створив посаду заступника голови Ради безпеки РФ, на яку призначив екс-прем'єра Дмитра Медвєдєва.

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призначення Михайла Мішустіна новим прем'єр-міністром РФ

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призначення Михайла Мішустіна (праворуч) новим прем'єр-міністром РФ

Михайло Мішустін був призначений новим прем'єр-міністром Росії. Відповідний указ у четвер, 16 січня, підписав президент РФ Володимир Путін, повідомляє пресслужба Кремля. "Відповідно до пункту "а" статті 83 Конституції Російської Федерації призначити Мішустина Михайла Володимировича головою уряду Російської Федерації", - йдеться в повідомленні. Цей указ набрав чинності з дня його підписання. Раніше того ж дня кандидатуру Мішустіна схвалили в Державній думі РФ.

DW.COM

Володимир Путін запропонував кандидатуру глави Федеральної податкової служби РФ Михайла Мішустіна на посаду прем'єра. Він вже погодився обійняти цю посаду. (15.01.2020)

Уряд Росії подає у відставку. Про це повідомив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв. Відповідна заява була зроблена після пропозиції Володимира Путіна внести зміни до конституції РФ. (15.01.2020)

Депутати російської Держдуми зможуть затверджувати прем'єра та членів уряду, пропонує Володимир Путін. Критики закидають президенту РФ пошуки варіантів збереження влади після 2024 року. (15.01.2020)

Крім того, Путін підписав ще один указ про запровадження нової посади - заступника голови Ради безпеки Росії, який стане постійним членом Радбезу. Іншим указом він призначив на цю посаду колишнього прем'єра РФ Дмитра Медвєдєва. Ці укази також набули чинності з моменту підписання.

Нагадаємо, що 15 січня Путін вніс на розгляд до Держдуми кандидатуру глави Федеральної податкової служби Росії Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра. Того ж дня Дмитро Медвєдєв повідомив, що російський уряд піде у відставку.

Про це рішення було оголошено після пропозиції президента країни Володимира Путіна внести зміни до конституції РФ. За словами Медвєдєва, у пропозиції було позначено "цілий ряд фундаментальних змін до Конституції РФ" і "важливі пріоритети роботи в країні на найближчий рік". Він зазначив, що, коли вони будуть прийняті, зміниться не тільки ряд статей конституції, а й баланс виконавчої, законодавчої та судової влади.

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