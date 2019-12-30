Володимир Путін призначив Михайла Мішустіна прем'єр-міністром Росії

Михайло Мішустін був призначений новим прем'єр-міністром Росії. Відповідний указ у четвер, 16 січня, підписав президент РФ Володимир Путін, повідомляє пресслужба Кремля. "Відповідно до пункту "а" статті 83 Конституції Російської Федерації призначити Мішустина Михайла Володимировича головою уряду Російської Федерації", - йдеться в повідомленні. Цей указ набрав чинності з дня його підписання. Раніше того ж дня кандидатуру Мішустіна схвалили в Державній думі РФ.

Крім того, Путін підписав ще один указ про запровадження нової посади - заступника голови Ради безпеки Росії, який стане постійним членом Радбезу. Іншим указом він призначив на цю посаду колишнього прем'єра РФ Дмитра Медвєдєва. Ці укази також набули чинності з моменту підписання.

Нагадаємо, що 15 січня Путін вніс на розгляд до Держдуми кандидатуру глави Федеральної податкової служби Росії Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра. Того ж дня Дмитро Медвєдєв повідомив, що російський уряд піде у відставку.

Про це рішення було оголошено після пропозиції президента країни Володимира Путіна внести зміни до конституції РФ. За словами Медвєдєва, у пропозиції було позначено "цілий ряд фундаментальних змін до Конституції РФ" і "важливі пріоритети роботи в країні на найближчий рік". Він зазначив, що, коли вони будуть прийняті, зміниться не тільки ряд статей конституції, а й баланс виконавчої, законодавчої та судової влади.