Володимир Зеленський пообіцяв велику податкову реформу з 2021 року

Податкова реформа в Україні почне діяти з 2021 року, заявив у вівторок, 29 жовтня, в Маріуполі під час інвестиційного форуму RE:THINK. Invest in Ukraine президент України Володимир Зеленський. "Ми проведемо серйозну податкову реформу, яка почне діяти у 2021 році", - сказав він у виступі на форумі.

Зеленський також наголосив, що в чинній владі ніхто не має наміру повертати "проблемні" банки, зокрема "Приватбанк", їхнім колишнім власникам. "З ринку було виведено майже 100 банків, зокрема, "Дельта Банк", банк "Надра", банк "Фінанси та Кредит". Націоналізовано "Приватбанк". У кожній із цих справ, я ще раз кажу, захищатиму лише інтереси держави Україна, інтереси кожного українця. Всі ці проблеми не мають вирішуватися за рахунок платників податків", - запевнив Зеленський, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Крім того, президент України висловив переконання в тому, що резонансні вбивства й гучні корупційні справи будуть належним чином розслідувані, а винних - покарано. "Я вірю, що розслідування гучних корупційних справ, а також резонансних убивств - Павла Шеремета, Катерини Гандзюк та інших громадських активістів - буде належним чином розслідувано, а всі винні обов'язково будуть покарані", - сказав Зеленський.

При цьому глава держави зазначив, що українська влада здійснює очищення кадрів у Генеральній прокуратурі, реформування Служби безпеки України, а також підтримує незалежність антикорупційних органів - НАБУ, САП і Державного бюро розслідувань.