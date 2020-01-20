 Володимир Зеленський вшанував пам′ять загиблих ″кіборгів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2020

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Новини

Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих "кіборгів"

Під час оборони Донецького аеропорту, яка тривала 242 дні, загинули понад 100 українських військових. Ще майже 440 були поранені.

Головний термінал Донецького аеропорту, жовтень 2014 року

Головний термінал Донецького аеропорту, жовтень 2014 року

Президент України Володимир Зеленський вранці у понеділок, 20 січня, взяв участь у заходах із вшанування пам'яті "кіборгів"- військовослужбовців Збройних сил України, які в цей день у 2015 році загинули під час оборони Донецького аеропорту.

"Глава держави разом із членами родин полеглих військових поклав квіти до підніжжя Пам'ятного дзвона, що на території міністерства оборони України", - повідомила пресслужба Офісу президента України.

Також голова держави поспілкувався з родинами військових. Як повідомили в міністерстві оборони України, в понеділок вранці дзвін пам'яті пробив 50 разів, з яких 49 ударів звучало по захисниках Донецького аеропорту.

Бої українських військ і сепаратистів за Донецький аеропорт тривали 242 дні у 2014-2015 роках. За даними українського міноборони, за весь час оборони Донецького аеропорту загинули понад 100 українських військових, майже 440 отримали поранення. Внаслідок бойових дій будівлі і споруди аеропорту були повністю зруйновані.

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"Кіборги" Донецького аеропорту рік потому (22.01.2016)

DW.COM

Спостерігачі ОБСЄ повідомляють про загострення ситуації в районі Донецького аеропорту

Поблизу Донецького аеропорту зафіксовано 144 вибухи, повідомляють у місії ОБСЄ. Спостерігачі також заявляють про порушення домовленостей щодо відведення важких озброєнь. (21.06.2015)  

Аудіо й відео до теми

"Кіборги" Донецького аеропорту рік потому (22.01.2016)  

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