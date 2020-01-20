Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих "кіборгів"

Президент України Володимир Зеленський вранці у понеділок, 20 січня, взяв участь у заходах із вшанування пам'яті "кіборгів"- військовослужбовців Збройних сил України, які в цей день у 2015 році загинули під час оборони Донецького аеропорту.

"Глава держави разом із членами родин полеглих військових поклав квіти до підніжжя Пам'ятного дзвона, що на території міністерства оборони України", - повідомила пресслужба Офісу президента України.

Також голова держави поспілкувався з родинами військових. Як повідомили в міністерстві оборони України, в понеділок вранці дзвін пам'яті пробив 50 разів, з яких 49 ударів звучало по захисниках Донецького аеропорту.

Бої українських військ і сепаратистів за Донецький аеропорт тривали 242 дні у 2014-2015 роках. За даними українського міноборони, за весь час оборони Донецького аеропорту загинули понад 100 українських військових, майже 440 отримали поранення. Внаслідок бойових дій будівлі і споруди аеропорту були повністю зруйновані.