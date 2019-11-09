 Володимир Зеленський визначив представника України в Суді ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2020

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Володимир Зеленський визначив представника України в Суді ООН

Президент України уповноважив заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна представляти Україну в Міжнародному суді і трибуналах Організації Об'єднаних Націй.

Палац миру в Гаазі, де розташовується Міжнародний суд ООН

Палац миру в Гаазі, де розташовується Міжнародний суд ООН

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін представлятиме Україну в Міжнародному суді ООН та арбітражних трибуналах Організації Об'єднаних Націй (ООН) у справах проти Росії. Відповідне розпорядження, яким Єніна уповноважено захищати українські інтереси у Гаазі, президент України Володимир Зеленський підписав у четвер, 21 травня.

Як йдеться у розпорядженні, Єнін буде "агентом України" у справах про порушення РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Він також представлятиме Україну у міжнародних трибуналах щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці і щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів.

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Заступником Єніна у захисті українських інтересів в суді ООН буде посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Українау Суді ООН

Розгляд позовів України щодо порушення РФ конвенцій про фінансування тероризму та ліквідацію расової дискримінації відбувається у Гаазі з 2017 року. Попри заперечення РФ, суд визнав свою юрисдикцію щодо першого позову у листопаді минулого року. Таким чином, судді перейшли до розгляду цієї справи по суті. При цьому міждержавна суперечка через порушення конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму розглядатиметься вперше. Водночас раніше суд відхилив вимогу України вжити термінових заходів за цим позовом, бо, на думку суддів, Україна не надала достатніх і правдоподібних доказів, що російська сторона мала на меті вбивство цивільних осіб на Донбасі або знала про відповідні наміри.

А у випадку позову через порушення конвенції про ліквідацію расової дискримінації, Суд ООН розпорядився вжити термінових заходів, аби забезпечити права кримських татар мати власні представницькі інституції, включно з Меджлісом. Росію також зобов'язали забезпечити українцям Криму право навчатися українською мовою. Утім, РФ ці вимоги суду ігнорує.

20 лютого цього року арбітражний трибунал у Гаазі ухвалив рішення на користь України у позові Києва проти Москви щодо порушення Конвенції ООН з морського права, визнавши свою юрисдикцію і у цьому випадку.

Раніше інтереси України у цих справах представляла ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Зараз вона очолює захист компанії "Нафтогаз України" у суперечках з РФ та компанією "Газпром".

Дивитись відео 23:40

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