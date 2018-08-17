Володимир Гройсман: Зараз стоїть питання про підвищення цін на газ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що Україна визнає свої зобов'язання перед МВФ у питанні підвищення цін на газ для населення. Про це він заявив у четвер, 23 серпня, під час прес-конференції в Луцьку.

"Питання про підвищення цін на газ дуже непросте. Ви знаєте, що є зобов'язання про те, що ціни на газ зростатимуть в умовах підвищення світових цін на газ (…) Зараз стоїть питання про чергове підвищення", - сказав Гройсман, якого цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Керівник українського Кабміну нагадав, що підвищення цін на "блакитне паливо" є запорукою отримання фінансування на міжнародних ринках. "Ця вимога виникла тому, що нам потрібна робота із зовнішніми позиками", - пояснив Гройсман. "У нас проходить непроста, але професійна дискусія", - додав прем'єр, слова якого наводить інформагенція "Українські новини".

Нагадаємо, приведення цін на газ для населення до рівня ринкових є однією з ключових умов Міжнародного валютного фонду для продовження програми допомоги Україні. Останній транш від МВФ Україна отримала ще у квітні 2017 року. Відтоді український уряд проводить складні переговори з керівництвом фонду.

За різними оцінками, підвищення ціни на блакитне паливо може становити від 30 до 60 відсотків. 13 серпня стало відомо, що наступна місія МВФ прибуде до України 6 вересня. Позиція МВФ є жорсткою, оскільки українська влада сама зобов'язалася переглядати тарифи для населення у разі зростання світових цін на газ.

На шляху до розмороження виконання програми МВФ стояли три умови - щодо цін на газ, ухвалення закону про Антикорупційний суд та дотримання граничних показників дефіциту бюджету. Нещодавно у фонді заявили, що Україна виконала вимогу щодо Вищого антикорупційного суду.

Дивитись відео 01:27 Now live 01:27 хв Поділитись Батіг і пряник для України: головні вимоги МВФ (07.03.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2tsZ6 Батіг і пряник для України: головні вимоги МВФ (07.03.2018)