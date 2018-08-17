 Володимир Гройсман: Зараз стоїть питання про підвищення цін на газ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Володимир Гройсман: Зараз стоїть питання про підвищення цін на газ

Підвищення цін на газ для населення є запорукою подальшої співпраці з МВФ. В Україні ведеться дискусія з цього приводу, заявив прем'єр Володимир Гройсман.

Газ

У МВФ наголошують, що ціни на газ мають визначатися ринком

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що Україна визнає свої зобов'язання перед МВФ у питанні підвищення цін на газ для населення. Про це він заявив у четвер, 23 серпня, під час прес-конференції в Луцьку.

"Питання про підвищення цін на газ дуже непросте. Ви знаєте, що є зобов'язання про те, що ціни на газ зростатимуть в умовах підвищення світових цін на газ (…) Зараз стоїть питання про чергове підвищення", - сказав Гройсман, якого цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

Звістку про приїзд місії МВФ до Києва у вересні експерти оцінюють як добрий знак. В України з'явився шанс вже у жовтні отримати довгоочікуваний транш. Щоправда, уряду все ще потрібно виконати для цього низку вимог. (14.08.2018)

МВФ вважає, що ринкові ціни на газ, зокрема, унеможливлять практику прихованих та позбавлених адресності субсидій. Президент Порошенко ж раніше припускав, що рішення Стокгольмського арбітражу може змінити вимоги Фонду. (15.03.2018)

Місія Міжнародного валютного фонду працюватиме в Києві в період з 6 до 19 вересня, повідомив постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман. (13.08.2018)

Міжнародний валютний фонд підтримав закон про Вищий антикорупційний суд України з останніми поправками. Таким чином Київ виконав одну з трьох основних вимог для отримання наступного транша. (25.07.2018)

Керівник українського Кабміну нагадав, що підвищення цін на "блакитне паливо" є запорукою отримання фінансування на міжнародних ринках. "Ця вимога виникла тому, що нам потрібна робота із зовнішніми позиками", - пояснив Гройсман. "У нас проходить непроста, але професійна дискусія", - додав прем'єр, слова якого наводить інформагенція "Українські новини".

Нагадаємо, приведення цін на газ для населення до рівня ринкових є однією з ключових умов Міжнародного валютного фонду для продовження програми допомоги Україні. Останній транш від МВФ Україна отримала ще у квітні 2017 року. Відтоді український уряд проводить складні переговори з керівництвом фонду.

За різними оцінками, підвищення ціни на блакитне паливо може становити від 30 до 60 відсотків. 13 серпня стало відомо, що наступна місія МВФ прибуде до України 6 вересня. Позиція МВФ є жорсткою, оскільки українська влада сама зобов'язалася переглядати тарифи для населення у разі зростання світових цін на газ.

На шляху до розмороження виконання програми МВФ стояли три умови - щодо цін на газ, ухвалення закону про Антикорупційний суд та дотримання граничних показників дефіциту бюджету. Нещодавно у фонді заявили, що Україна виконала вимогу щодо Вищого антикорупційного суду.

Дивитись відео 01:27
Now live
01:27 хв

Батіг і пряник для України: головні вимоги МВФ (07.03.2018)

Дивитись відео 01:40
Now live
01:40 хв

Корупційні схеми на митниці: Україна щороку втрачає 5 мільярдів доларів (06.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Батіг і пряник для України: головні вимоги МВФ (07.03.2018)  

Корупційні схеми на митниці: Україна щороку втрачає 5 мільярдів доларів (06.08.2018)  

Також за темою

Symbolbild IWF senkt Wachstumsprognose für Deutschland

Місія МВФ прибуде до Києва у вересні 13.08.2018

Місія Міжнародного валютного фонду працюватиме в Києві в період з 6 до 19 вересня, повідомив постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман.

OAS-Generalversammlung | US-Außenminister Mike Pompeo

Держсекретар США Майк Помпео наполягає на виконанні Києвом вимог МВФ 08.08.2018

Очільник Держдепартаменту США Майк Помпео привітав президента України Петра Порошенка із ухваленням законодавства про антикорупційний суд та нагадав про необхідність виконання інших вимог МВФ.

Symbolbild - Gasstreit Russland Ukraine

МВФ вимагає подальшого підвищення цін на газ в Україні 18.12.2017

Український уряд має довести рівень цін на газ на внутрішньому ринку до рівня цін на імпортний газ, що має стимулювати споживачів до економії газу та обмежити корупцію, наголошують у Міжнародному валютному фонді.

Докладно

75 років тому завершилася Курська битва

Курська битва: німецькі історики розвінчують міфи

75 років тому завершилась найбільша битва Другої світової війни, один із найграндіозніших танкових боїв в історії. 

Газ

Гройсман: Зараз стоїть питання про підвищення цін на газ

Підвищення цін на газ для населення є запорукою подальшої співпраці з МВФ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  