 Володимира Кличка з родиною врятували з палаючої яхти біля Майорки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2019

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Новини

Володимира Кличка з родиною врятували з палаючої яхти біля Майорки

На яхті, на якій разом з родиною перебував український боксер Володимир Кличко, спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали пасажирів та екіпаж.

Володимир Кличко (архівне фото)

Володимир Кличко (архівне фото)

Українського боксера Володимира Кличка врятували з палаючої яхти в Середземному морі, повідомило у вівторок, 25 червня, німецьке видання Bild. Інцидент стався ввечері 23 червня, коли Кличко з родиною перебував на орендованій яхті, що прямувала з Ібіци на Майорку.

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За попередньою інформацією, пожежа спалахнула в машинному відділенні судна. Екіпаж корабля викликав берегову охорону близько другої години ночі. Рятувальники евакуювали пасажирів та членів команди з яхти, а пожежна охорона Майорки загасила вогонь.

Кличко подякував рятувальникам. "Подяка пожежникам Майорки, а також нашому екіпажу на борту. Усі зробили максимум, аби взяти ситуацію під контроль та якнайшвидше доправити нас на берег", - сказав Кличко в коментарі Bild.

Дивитись відео 15:47

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