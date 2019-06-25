Володимира Кличка з родиною врятували з палаючої яхти біля Майорки

Українського боксера Володимира Кличка врятували з палаючої яхти в Середземному морі, повідомило у вівторок, 25 червня, німецьке видання Bild. Інцидент стався ввечері 23 червня, коли Кличко з родиною перебував на орендованій яхті, що прямувала з Ібіци на Майорку.

За попередньою інформацією, пожежа спалахнула в машинному відділенні судна. Екіпаж корабля викликав берегову охорону близько другої години ночі. Рятувальники евакуювали пасажирів та членів команди з яхти, а пожежна охорона Майорки загасила вогонь.

Кличко подякував рятувальникам. "Подяка пожежникам Майорки, а також нашому екіпажу на борту. Усі зробили максимум, аби взяти ситуацію під контроль та якнайшвидше доправити нас на берег", - сказав Кличко в коментарі Bild.