 Волкер: США мають детальну інформацію про російські війська на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2018

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Новини

Волкер: США мають детальну інформацію про російські війська на Донбасі

У США є інформація про командирів, ланцюжок командування, типи військ, їхнє фінансування, чисельність військовослужбовців регулярної російської армії на Сході України.

Курт Волкер

Курт Волкер

Спецпредставник США щодо України Курт Волкер в інтерв'ю російській радіостанції "Ехо Москви" заявив, що на Донбасі здійснюється безпосереднє російське командування, присутні регулярні війська РФ і регулярні офіцери, однак більшу частину сил складають контрактники, яким платить Росія.

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Оприлюднені записи розмов керівників самопроголошеного уряду "ДНР", на думку СБУ, свідчать про міжусобну боротьбу серед сепаратистів та узгодження ними своїх дій з Владиславом Сурковим. (24.09.2018)

13 вересня спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прибуває з візитом до Києва. В інтерв'ю DW перед початком візиту Волкер поклав на РФ відповідальність за брак поступу на переговорах. (12.09.2018)

"У нас с дуже хороша інформація про командирів, ланцюжок командування, типи військ, їхнє фінансування, чисельність військовослужбовців регулярної російської армії, чисельність спеціалізованих підрозділів, а більшу частину сил становлять контрактники. Я буду дуже відвертим: США вчиняли таким самим чином в інших місцях, де ми використовували підрядників в якості доповнення до військових операцій США", - пояснив спецпредставник США у понеділок, 24 вересня.

У відповідь на запитання, "що робити" з десятками тисяч українських громадян, які воюють на боці сепаратистів, Волкер зазначив, що частина тих, хто воює, не є українськими громадянами і прибули на Донбас з інших країн - зокрема із Сербії та Білорусі. "Але в кінцевому рахунку це незаконні збройні формування на території України. Тому якщо йдеться про реалізацію Мінських угод, відповідно до умов Мінських угод, ці незаконні збройні формування повинні припинити своє існування", - заявив Волкер.

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