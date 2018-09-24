Волкер: США мають детальну інформацію про російські війська на Донбасі

Спецпредставник США щодо України Курт Волкер в інтерв'ю російській радіостанції "Ехо Москви" заявив, що на Донбасі здійснюється безпосереднє російське командування, присутні регулярні війська РФ і регулярні офіцери, однак більшу частину сил складають контрактники, яким платить Росія.

"У нас с дуже хороша інформація про командирів, ланцюжок командування, типи військ, їхнє фінансування, чисельність військовослужбовців регулярної російської армії, чисельність спеціалізованих підрозділів, а більшу частину сил становлять контрактники. Я буду дуже відвертим: США вчиняли таким самим чином в інших місцях, де ми використовували підрядників в якості доповнення до військових операцій США", - пояснив спецпредставник США у понеділок, 24 вересня.

У відповідь на запитання, "що робити" з десятками тисяч українських громадян, які воюють на боці сепаратистів, Волкер зазначив, що частина тих, хто воює, не є українськими громадянами і прибули на Донбас з інших країн - зокрема із Сербії та Білорусі. "Але в кінцевому рахунку це незаконні збройні формування на території України. Тому якщо йдеться про реалізацію Мінських угод, відповідно до умов Мінських угод, ці незаконні збройні формування повинні припинити своє існування", - заявив Волкер.