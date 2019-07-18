 Волкер про арешт моряків: РФ тисне на Зеленського перед виборами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2019

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Новини

Волкер про арешт моряків: РФ тисне на Зеленського перед виборами

Курт Волкер вважає, що подовження арешту моряків і спрощення видачі паспортів мешканцям Донбасу є спробою тиску Кремля на Володимира Зеленського.

Курт Волкер

Курт Волкер

Подовження арешту українських моряків, а також рішення РФ про спрощення процедури видачі російських паспортів мешканцям Донецької і Луганської областей є спробою Кремля тиснути на президента України Володимира Зеленського напередодні парламентських виборів. Таку думку у середу, 17 липня, висловив спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

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Після зустрічі в "нормандському форматі" на рівні радників Володимир Зеленський сподівається невдовзі зустрітися з лідерами ФРН, Франції та Росії. (18.07.2019)

Російський президент Володимир Путін вніс зміни до указу про спрощене отримання російського громадянства. Тепер це стосується не лише жителів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а всіх, хто мешкав на Донеччині та Луганщині. (17.07.2019)

"Затримання моряків було незаконним від самого початку, і вони мали бути звільнені одразу. Їх атакували в міжнародних водах і незаконно захопили. Їх треба повернути в сім'ї якомога швидше. Я переконаний, що президент (Володимир) Путін і Росія використовують моряків і питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на (Володимира) Зеленського і нашкодити його передвиборчим перспективам", - зазначив Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки"

Водночас він зауважив, що такий крок РФ навряд чи спрацює. "Українці мають власну думку щодо свого вибору. Вони також розуміють, що такий тиск Росії не зможе перемогти Україну", - наголосив спецпредставник США з питань України.

Нагадаємо, що 17 липня Лефортовський суд Москви задовільнив клопотання слідства і подовжив ще на три місяці термін утримання під вартою 24-м українським морякам, захопленим восени 2018 року у районі Керченської протоки. Того ж дня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спрощує отримання російського громадянства не тільки жителям самопроголошених на Донбасі "ДНР" та "ЛНР", а всім, хто раніше проживав на території Донецької та Луганської областей. 

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