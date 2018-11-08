 Волкер звинуватив Росію в невиконанні Мінських угод | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2018

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Новини

Волкер звинуватив Росію в невиконанні Мінських угод

Спеціальний представник Держдепартаменту США Курт Волкер закидає Росії невиконання мінських домовленостей і блокування дипломатичного прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Курт Волкер

Курт Волкер (фото з архіву)

Спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер у неділю, 11 листопада, звинуватив Росію у недотриманні Мінських угод. "Росія хибно твердить, що Україна не виконує Мінських угод. Насправді, все навпаки", - написав Волкер у своєму мікроблозі Twitter. Зокрема, Волкер вказує, що Росія не виконала пункт щодо "негайного двостороннього припинення застосування зброї або "припинення використання зброї", а також пункт щодо "негайного і всебічного припинення вогню" на Сході України. 

Також на думку американського спецпредставника, Росія не припинила "використання всіх видів зброї і проведення наступальних операцій", не здійснила "виведення всіх важких видів озброєнь" зі Східної України. Волкер зазначає, що Росія не провела  обміну і "звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб", не прибрала "всі іноземні збройні угруповання" і "не роззброїла незаконні збройні формування" на Сході України.

"США підтримують миротворчу місію в Україні під мандатом ООН, щоб прискорити реалізацію Мінських угод і виконати ці та інші зобов'язання, включно з безпековими і політичними складовими", - підкреслив Волкер і наголосив на готовності США допомогти в перемовинах щодо досягнення миру в Україні.

Волкер розкритикував РФ через "вибори" в ОРДЛО

Спецпредставник також виступив з гострою критикою Росії у зв'язку з так званими "виборами" в ОРДЛО і назвав "ДНР" та "ЛНР"  "нелегітимними утвореннями, підтримуваними російською військовою міццю, і створеними Росією для управління українською територією, яку вона контролює силою".

"Замість виконання Мінських угод і руху до миру в Україні, Росія дотує корумпованих лідерів Донбасу, навчає і оснащує незаконні збройні формування, укріплює статус-кво через бутафорські "вибори" і блокує дипломатичний прогрес", - заявив Волкер.

DW.COM

У США є інформація про командирів, ланцюжок командування, типи військ, їхнє фінансування, чисельність військовослужбовців регулярної російської армії на Сході України. (24.09.2018)

Призначені на листопад самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР" вибори є нелегітимними та порушують логіку мінських угод. Про це в інтерв'ю DW заявив спецпредставник США щодо України Курт Волкер. (12.09.2018)

Нагадаємо, на початку вересня в "ДНР" та "ЛНР" анонсували проведення 11 листопада 2018 року "виборів" ватажків та "депутатів" у цих самопроголошених утвореннях. Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу.

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та Європейському Союзі анонсовані самопроголошеними утвореннями "вибори" назвали порушенням мінських домовленостей.

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