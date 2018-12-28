 Внаслідок повені і зсувів ґрунту в Індонезії загинули десятки людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2019

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Новини

Внаслідок повені і зсувів ґрунту в Індонезії загинули десятки людей

Жертвами стихійного лиха в індонезійській провінції Папуа стали щонайменше 50 осіб. Запроваджений режим надзвичайного стану. Понад чотири тисяч людей евакуюють до тимчасових притулків.

Паводок і зсуви ґрунту в Індонезії (17 березня, 2019 року)

Паводок і зсуви ґрунту в Індонезії (17 березня, 2019 року)

Щонайменше 50 осіб стали жертвами стихійного лиха в індонезійській провінції Папуа, повідомляють у неділю, 17 березня, представники відомства з цивільного захисту населення країни, інформує dpa. Ще 59 осіб постраждали внаслідок раптового повені і зсувів ґрунту, викликаних проливними дощами.

Влада регіону запровадила режим надзвичайного стану. Понад 150 будинків частково чи цілком затоплені, понад чотири тисячі людей евакуюють до тимчасових притулків. За повідомленням представників влади, до низки постраждалих районів поки не вдалося дістатися, тому, можливо, відомо ще не про всі жертви. Ускладнюють рятувальну операцію зруйновані стихією дороги і мости.

Нагадаємо, у вересні 2018 року біля узбережжя індонезійського острова Сулавесі сталися два сильні землетруси. На місто Палу обрушилося цунамі заввишки до двох метрів. Тоді жертвами природних стихій стали близько двох тисяч осіб, понад чотири тисячі постраждали.

Наприкінці 2018 року виверження вулкану Анак-Кракатау спричинило велике цунамі, внаслідок якого на островах Суматра і Ява загинули понад 430 осіб. Майже 12 тисяч людей залишилися без житла.

DW.COM

Цунамі в Індонезії: загинули щонайменше 429 осіб

Кількість загиблих внаслідок цунамі в Індонезії перевищила 400 осіб. Щонайменше 1500 осіб зазнали травм і поранень, понад 150 людей вважаються зниклими безвісти. (25.12.2018)  

Падіння у море літака в Індонезії: жодних ознак життя на місці катастрофи

Літак Boeing 737, що впав у Яванське море, лежить на глибині близько 35 метрів. На місці падіння - жодних ознак того, що хтось з 189 осіб, які перебували на борту, вижив. (29.10.2018)  

На індонезійському острові Сулавесі стався новий землетрус

Новий землетрус магнітудою 5,2 вразив індонезійських острів Сулавесі. Жертв немає. Тим часом число загиблих від попереднього землетрусу перевищило 2000 осіб. (09.10.2018)  

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Кількість загиблих внаслідок цунамі в Індонезії перевищила 400 осіб. Щонайменше 1500 осіб зазнали травм і поранень, понад 150 людей вважаються зниклими безвісти.

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