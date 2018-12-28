Внаслідок повені і зсувів ґрунту в Індонезії загинули десятки людей

Щонайменше 50 осіб стали жертвами стихійного лиха в індонезійській провінції Папуа, повідомляють у неділю, 17 березня, представники відомства з цивільного захисту населення країни, інформує dpa. Ще 59 осіб постраждали внаслідок раптового повені і зсувів ґрунту, викликаних проливними дощами.

Влада регіону запровадила режим надзвичайного стану. Понад 150 будинків частково чи цілком затоплені, понад чотири тисячі людей евакуюють до тимчасових притулків. За повідомленням представників влади, до низки постраждалих районів поки не вдалося дістатися, тому, можливо, відомо ще не про всі жертви. Ускладнюють рятувальну операцію зруйновані стихією дороги і мости.

Нагадаємо, у вересні 2018 року біля узбережжя індонезійського острова Сулавесі сталися два сильні землетруси. На місто Палу обрушилося цунамі заввишки до двох метрів. Тоді жертвами природних стихій стали близько двох тисяч осіб, понад чотири тисячі постраждали.

Наприкінці 2018 року виверження вулкану Анак-Кракатау спричинило велике цунамі, внаслідок якого на островах Суматра і Ява загинули понад 430 осіб. Майже 12 тисяч людей залишилися без житла.