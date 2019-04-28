Внаслідок боїв за Триполі у Лівії загинуло вже понад 440 осіб - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я у Лівії повідомляє про сотні загиблих та тисячі поранених через бої за столицю країни Триполі.
У представництві Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Лівії в середу, 8 травня, повідомили нові дані щодо загиблих та поранених внаслідок боїв у столиці країни Триполі з початку наступу на місто сил самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара. У повідомленні організації у Twitter повідомляється про 443 загиблих та 2110 поранених.
Також у лівійському представництві ВООЗ зазначили, що кількість біженців внаслідок боїв досягла 60 тисяч осіб. Зараз у організації займаються координацією поточної медичної допомоги для них.
Раніше у середу, 8 травня, речник генерального секретаря ООН Стефан Дужарич заявив, що організація є вкрай стурбованою повідомленнями про те, що авіаудари напередодні були нанесені зокрема й по табору мігрантів у Таджурі на схід від Триполі. Повідомляється, що внаслідок цього поранень зазнали двоє біженців.
Також Дужарич зазначив, що місія ООН у Лівії також "глибоко занепокоєна" збільшенням кількості випадків незаконних арештів та викрадень чиновників, активістів та журналістів та закликав до їхнього негайного звільнення.
Нагадаємо, що 4 квітня командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" Халіфа Хафтар наказав своїм військам почати наступ на столицю країни Триполі. Попри контрнаступ, оголошений 20 квітня силами визнаного міжнародною спільнотою уряду в Лівії, інтенсивні бої довкола міста не вщухають.
Наразі в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів.
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