Влада Тернополя опирається віднесенню міста до "червоної" зони карантину

Міська влада Тернополя заявила, що місто і надалі працюватиме та житиме у звичному режимі попри те, що воно потрапило до "червоної" зони карантину.

Читайте також: Два обласні центри та район: в Україні визначили "червону" зону карантину

"Підстави прийняття щодо Тернополя такого рішення не встановлені, оскільки показники рівня захворюваності на COVID-19 у нашому місті за останні дні пішли на спад і тримаються на тому ж низькому рівні", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у суботу, 1 серпня, на сайті Тернопільської міської ради.

У міськраді наголосили, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлюється при завантаженості більш ніж 75 відсотків ліжок у закладах охорони здоров'я, а в Тернополі показник становить 46,89 відсотка.

Міський голова Тернополя Сергій Надал 3 серпня скликає позачергову сесію міської ради, на якій на розгляд депутатів "буде винесене питання оцінки законності даної постанови щодо віднесення Тернополя до "червоної" зони", зазначається у повідомленні.

Також міська влада наголосила, що з 3 серпня підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі, закликавши водночас мешканців міста дотримуватися санітарно-епідеміологічних норм.

Читайте також: Коронавірус в Україні: нові правила карантину та 1172 випадки за добу

У Луцьку також незгоді з віднесенням міста до "червоної" зони

Радник мера Луцька Ігор Поліщук повідомив 1 серпня у соцмережі Facebook, що міська влада не погоджується з віднесенням міста до "червоної" зони.

"Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв‘язку з вищевказаним незрозумілим рішенням", - написав Поліщук, додавши, що "якщо центральна влада хоче працювати за законом - нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження".

Поліщук назвав "незрозумілими" мотиви такого рішення і запевнив, що останнім часом статистика щодо рівня захворюваності на COVID-19 в місті не змінилася.

Тим часом пресслужба "Укрзалізниці" вже оголосила, що з 3 серпня потяги далекого сполучення тимчасово перестануть зупинятися в Луцьку та Тернополі "через посилення карантинних заходів". Зупинка по вказаних станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі.

Степанов заявив про відсутність політичного підтексту в поділі на зони карантину

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що в рішенні стосовно продовження карантину та розподілу регіонів відповідно до рівня поширення коронавірусної інфекції немає жодного політичного підтексту. "Ми чесно говоримо, яка є ситуація в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, у зв’язку з чим потрібно вводити "зелений" або "жовтий", або "червоний" рівні. У міністерстві охорони здоров’я немає жодного натяку на політику", - сказав Степанов 1 серпня.

За його словами, визначення рівня поширення COVID-19 у кожному конкретному регіоні відбувається автоматично без впливу людського фактора.

Читайте також: Україна запроваджує нові правила карантину

Нагадаємо, напередодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (НС) визначила регіони за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції. До "червоної" зони буде віднесено Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.

Згідно з новими правилами адаптивного карантину, віднесення міст, регіонів чи областей до "червоної" зони передбачає заборону роботи громадського транспорту, закладів освіти, ресторанів та ТРЦ, роботу закладів розміщення, відвідування закладів освіти, а також проведення масових заходів.