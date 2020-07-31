 Коронавірус в Україні: нові правила карантину та 1172 випадки за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: нові правила карантину та 1172 випадки за добу

В Україні запроваджені нові правила адаптивного карантину для стримування поширення коронавірусу. В останній день липня в країні виявлено 1172 випадки COVID-19.

Кільіксть нових заражень COVID-19 за останню добу перевищує кількість одужань більш ніж на 600 випадків.

Кільіксть нових заражень COVID-19 за останню добу перевищує кількість одужань більш ніж на 600 випадків.

В Україні з 1 серпня набули чинності нові правила адаптивного карантину. Про це йдеться у повідомленні пресслужби українського уряду.

Відповідно до цих правил усі регіони країни країни розділятимуться на зони відповідно до ситуації з поширенням COVID-19: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Якщо зелена зона передбачає лише незначні обмеження, серед яких перебування у громадських приміщеннях в захисних масках та дозвіл на перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях, то у червоній зоні забороняються робота громадського транспорту, відвідування навчальних закладів і робота торгівельних центрів, кафе і ресторанів.

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У Луцьку і Тернополі не зупинятимуться потяги

Напередодні міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що до червоної зони віднесені Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області. Загалом до червоної, помаранчевої та жовтої зони поширення коронавірусу потрапили адміністративно-територіальні одиниці восьми областей України: Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької.

Львівська область - лідер за новими випадками COVID-19 за минулу добу

Львівська область - лідер за новими випадками COVID-19 за минулу добу

При цьому міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що з 3 серпня через посилення карантинних заходів "Укрзалізниця" тимчасово скасує зупинку низки потягів у Луцьку та Тернополі. За словами Криклія, зупинку у цих містах буде відновлено лише після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантину.

Майже рекорд за випадками COVID-19

Правила адаптивного карантину змінюються на тлі помітного зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом за останній тиждень. Станом на ранок 1 серпня за попередню добу зафіксовано 1172 випадки COVID-19. Найбільше з них виявлено у Львівській (145), Івано-Франківській (123), Одеській області (101) і Києві (101).

Таким чином показник нових заражень в Україні вже чотири дні поспіль є більшим за одну тисячу. А 30 липня стало відомо про новий антирекорд добової кількості інфікованих коронавірусом в України - 1197 осіб.

Загалом кількість інфікованих від початку епідемії COVID-19 в Україні становить 71,1 тисячі осіб. З них одужали 39,3 тисячі, а померли внаслідок хвороби 1709 людей. При цьому кількість нових інфікувань лише за останню добу перевищила кількість одужань більш ніж на 600 випадків.

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