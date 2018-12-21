Влада Осло знає, як зменшити рівень викидів на 95 відсотків

Численні контейнери, безупинний рух, естакади, вихлопи: ще зовсім недавно таким був порт в Осло. Сьогодні ж тут усе виглядає зовсім по-іншому. Рух транспорту перевели до підводного тунелю, в самому порту і поблизу гудуть лише електрокари та гібридні автомобілі. Архітектурно вже дуже скоро в порту погляди туристів привертатимуть музей мистецтв та сучасна бібліотека, відкриття яких заплановане на 2020 рік.

Усі нові проекти відзначаються особливими екологічними та культурними властивостями, пояснює Ліндаль Тросдаль, менеджерка проекту "Екологічна столиця Європи" у владі міста. Її офіс знаходиться на воді, неподалік від ще однієї новобудови - нового Національного музею.

Утім, не тільки в порту, але й в інших районах Осло будівництво йде нечуваними темпами. Особливо активно розбудовується житло. "Ми використовуємо нашу панівну позицію на ринку, щоб будувати без використання традиційних джерел енергії, - каже Тросдаль. - Тобто будівлі будуть екологічними не тільки в експлуатації, але й під час будівництва".

Бджоли та локальні електростанції

Далі на північ, у бік від набережної, знаходиться "район вулканів" - ще одна гаряча точка екологічного будівництва. У 19-му столітті там знаходилась набільша кількість фабрик Осло. Сьогодні ж на дахах місцевих модернізованих будинків стоять вулики - як і на даху новозбудованого готелю Scandic Vulkan.

У порту триває будівництво, проте скоро тут постане сучасна архітектура

"Цього літа в нас було тут півмільйона бджіл, виготовлено 271 кілограм меду, - каже Моніка Егеберг, менеджерка готелю, керівництво якого вважає бджіл символом охорони довкілля. - Енергетично ми також автономні". Готель було збудовано у 2011 році, коли територію колишніх фабрик перетворили на популярний район з барами, ресторанами, офісами та квартирами. Набільший фуд-корт (місце зосередження закладів харчування. - Ред.) Осло також знаходиться тут, на території колишнього промислового складу. У цьому ж приміщенні - вбудована електростанція, яка завдяки тепловому насосу, сонячним батареям та використанню геотермальної енергії на 80 відсотків забезпечує район енергією.

Зелений приклад

Завдяки цим зеленим проектам Осло переміг 13 конкурентів у конкурсі "Європейська зелена столиця-2019". Це змагання Європейська Комісія заснувала 2008 року. Його метою є представити екологічно важливі рішення, якими потім могли би скористатись інші європейські міста.

У глобальному вимірі Осло, де проживає менш ніж 700 тисяч жителів, є невеличким містом. Це означає, що зусилля самої лише норвезбкої столиці у скороченні обсягів викидів не відіграють значної ролі у боротьбі за збереження клімату. Але Тросдаль вважає, що її місто ідеально пасує як майданчик для розробки ідей, які можуть бути реалізовані на міжнародному рівні. "Ми доволі великі, щоб випробовувати рішення, які можуть використати і великі міста, - пояснює вона. - Візьміть запровадження електромобілів - це ж світовий рівень! Інші міста можуть багато чого запозичити".

У найбільшому фуд-корті Осло не тільки ресторани, а й електростанція

Майже половина автівок, які продаються в Осло, є електричними, тут є трамваї, електробуси та пороми, які їдуть завдяки виробленій на гідроелектростанціях електроенергії. Зимою джерелом опалення багатьох будинків у місті є сміттєспалювальний завод.

До кінця наступного року Осло планує зменшити рівень викидів на 36 відсотків у порівнянні з 1990 роком. До 2030 року - взагалі на 95 відсотків. Міська влада передбачила на це окремий бюджет - можливо, першою в усьому світі.

"Ми підраховуємо викиди CO2 точно так, як і гроші - пояснює мер міста Реймонд Йогансен. - Усі райони Осло повинні звітувати, наскільки вони можуть знизити рівень викидів, визначаючи реальні цілі". Наявність бюджету дозволяє контролювати і узгоджувати відповідні заходи з досягнення кліматичних цілей по всьому місту.

Осло без автівок?

Екологічний розвиток міста - на порядку денному Робітничої партії, лідером якої є мер осло, Зелених та Соціалістичної лівої партії, які з 2015 року в коаліції урядують містом. Утім, деякі їхні ініціативи мають супротивників. Це перш за все підприємства, які виступають проти ідеї заборони руху автівок у більшій частині центру Осло. Саме ці плани міської влади поки що відкладені - нині йдеться тільки про обмеження руху транспорту на головних вулицях та про певне розширення пішохідної та велосипедної зон в інших районах.

Транспорт є найбільшим джерелом викидів у місті. Тут уже кілька років тому запровадили плату за проїзд автівок містом, що призвело до істотного зниження інтенсивності руху. Однак, якщо у 2016 році доба перебування в місті приватного легковика коштувала 3,20 євро, то цього року ця ціна зросла до 5,60 євро. Як зазначають критики, для багатьох громадян це вже межа навантаження.

"Тепер найбільшим викликом є зменшення кількості приватних автівок", - каже Йогансен. Він визнає, що завдання не з легких, оскільки надто сильно тиснути економічно на водіїв міська влада не може. Від плати за в'їзд до міста звільнені електрокари, що сприяє збільшенню їх продажів. Однак люди, які не можуть собі дозволити пересісти на них, почувають себе несправедливо покараними.

Незважаючи на це, екологічну стратегію розвитку міста підтримує велика кількість жителів. Згідно з останнім опитуванням, три чверті жителів Осло вважають, що важливо вживати заходів для зменшення рівня викидів до 2030 року на 95 відсотків. А дещо більше половини підтримують мету звільнення міського центру від руху транспорту. 63 відсотки опитаних вважають, що заходи, спрямовані на досягнення кліматичних цілей, покращать Осло як місто.