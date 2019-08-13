 Влада Києва заявляє про наймасштабніший спалах кору за роки незалежності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Влада Києва заявляє про наймасштабніший спалах кору за роки незалежності

У першому півріччі на кір в українській столиці захворіли п'ять тисяч людей, більшість з яких дорослі, повідомили у Київській міській держадміністрації. Три роки тому таких випадків було лише три.

Влада закликає киян робити щеплення від кору

Влада закликає киян робити щеплення від кору

У Києві спостерігається наймасштабніший спалах кору за роки незалежності України, повідомила у вівторок, 13 серпня, директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Гінзбург.

У першому півріччі 2019 року на кір у місті захворіли понад п'ять тисяч осіб, з яких майже три тисячі - дорослі. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Близько половини хворих потребували госпіталізації через тяжкий перебіг хвороби. Цього року у Києві від кору померло двоє дорослих, які не були щеплені та звернулися до лікарів запізно.

"Це реальна загроза, протистояти якій можна тільки з позицій відповідального ставлення до імунопрофілактики. Сьогодні вже нічого, крім щеплень, не убезпечить Київ від спалахів і епідемій вакцинокерованих інфекційних хвороб", - зазначила Гінзбург.

За даними КМДА, у 2015 році в Києві на кір хворіло п'ять осіб, у 2016-му - три, у 2017-му -  87, а у 2018-му вже понад три тисячі. За словами Гінзбург, така ситуація в Києві та в Україні загалом склалася через втрату колективного імунітету. Вона повідомила, що планові щеплення в попередні роки не отримала досить велика кількість дітей віком до 5 років і від 7 до 14 років. Гінзбург також застерігла від нового спалаху захворювань після завершення літніх шкільних канікул в Україні.

За даними ЮНІСЕФ, у 2018 році в Україні вірусом кору заразилися близько 55 тисяч осіб. При цьому охоплення населення в Україні щепленням за останнє десятиліття значно знизилося. Ще в 2008 році, за даними ВООЗ, від кору були вакциновані 95 відсотків українців, але вже в 2016 році друге щеплення від кору отримав лише 31 відсоток дітей.

Загалом у світі у першому півріччі 2019 року зафіксована найбільша кількість випадків кору з 2006 року, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у Женеві. На кінець червня у 182 країнах зафіксовано близько 365 тисяч випадків захворювання на кір, що втричі більше, аніж за той самий часовий проміжок торік. Загалом у 2018 році було зафіксовано 350 тисяч випадків кору.

DW.COM

За перше півріччя 2019 року в світі було зафіксовано втричі більше випадків кору, ніж у той самий період торік, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Кількість хворих досягла найвищої позначки з 2006 року. (13.08.2019)

Так вирішив Верховний суд країни, а в міністерстві охорони здоров'я пояснили, що вакцинація є питанням національної безпеки. (31.05.2019)

Аудіо й відео до теми

Спалах кору: що треба знати? (14.02.2019)  

Також за темою

Infektion - Kind mit Masern

Кількість хворих на кір у світі стрімко зростає - ВООЗ 13.08.2019

За перше півріччя 2019 року в світі було зафіксовано втричі більше випадків кору, ніж у той самий період торік, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Кількість хворих досягла найвищої позначки з 2006 року.

Impfung gegen Masern, Saeugling bekommt eine Impfung gegen Masern

У Німеччині запроваджують обов'язкові щеплення проти кору 17.07.2019

З березня 2020 року до німецьких дитячих садків та шкіл прийматимуть лише дітей зі щепленнями проти кору. Порушникам загрожують штрафи до 2500 євро.

Symbolbild | Masernimpfungen

В Україні невакцинованим дітям не можна відвідувати дитсадочки 31.05.2019

Так вирішив Верховний суд країни, а в міністерстві охорони здоров'я пояснили, що вакцинація є питанням національної безпеки.

Реклама

Докладно

Біля військової бази поблизу села Ньонокса

Вибух недовіри, або Медійний Чорнобиль російської влади

Вибух реактивної установки в Росії показав, що росіяни для держави - гарматне м'ясо, вважає Іван Преображенський.  

Перемогу на попередніх президентських виборах здобуває Альберто Фернандес

Акції та валюта в Аргентині рекордно впали через вибори

Акції аргентинських компаній та песо впали до найнижчого за 18 років рівня після результатів праймеріз.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  