Влада Києва заявляє про наймасштабніший спалах кору за роки незалежності

У Києві спостерігається наймасштабніший спалах кору за роки незалежності України, повідомила у вівторок, 13 серпня, директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Гінзбург.

У першому півріччі 2019 року на кір у місті захворіли понад п'ять тисяч осіб, з яких майже три тисячі - дорослі. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Близько половини хворих потребували госпіталізації через тяжкий перебіг хвороби. Цього року у Києві від кору померло двоє дорослих, які не були щеплені та звернулися до лікарів запізно.

"Це реальна загроза, протистояти якій можна тільки з позицій відповідального ставлення до імунопрофілактики. Сьогодні вже нічого, крім щеплень, не убезпечить Київ від спалахів і епідемій вакцинокерованих інфекційних хвороб", - зазначила Гінзбург.

За даними КМДА, у 2015 році в Києві на кір хворіло п'ять осіб, у 2016-му - три, у 2017-му - 87, а у 2018-му вже понад три тисячі. За словами Гінзбург, така ситуація в Києві та в Україні загалом склалася через втрату колективного імунітету. Вона повідомила, що планові щеплення в попередні роки не отримала досить велика кількість дітей віком до 5 років і від 7 до 14 років. Гінзбург також застерігла від нового спалаху захворювань після завершення літніх шкільних канікул в Україні.

За даними ЮНІСЕФ, у 2018 році в Україні вірусом кору заразилися близько 55 тисяч осіб. При цьому охоплення населення в Україні щепленням за останнє десятиліття значно знизилося. Ще в 2008 році, за даними ВООЗ, від кору були вакциновані 95 відсотків українців, але вже в 2016 році друге щеплення від кору отримав лише 31 відсоток дітей.

Загалом у світі у першому півріччі 2019 року зафіксована найбільша кількість випадків кору з 2006 року, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у Женеві. На кінець червня у 182 країнах зафіксовано близько 365 тисяч випадків захворювання на кір, що втричі більше, аніж за той самий часовий проміжок торік. Загалом у 2018 році було зафіксовано 350 тисяч випадків кору.