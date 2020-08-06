 Влада Китаю почала масове тестування населення Гонконгу на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2020

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Новини

Влада Китаю почала масове тестування населення Гонконгу на коронавірус

У Гонконгу масово тестують населення на коронавірус. Мешканці побоюються, що Пекін таким чином збирає персональні дані.

Черга на тестування у Гонконгу

Черга на тестування у Гонконгу

У Гонконгу влада почала проводити масове тестування населення на наявність  коронавірусу. Метою програми, яка стартувала у вівторок, 1 вересня, є тестування мільйонів гонконгців за відносно короткий проміжок часу. Як повідомляє агентство AFP, програма діятиме від одного до двох тижнів в залежності від зацікавленості населення. Участь у тестуванні добровільна. 

Повідомляється, що з моменту початку реєстрації на тестування, яке почалося три дні тому, взяти участь в програмі виявили бажання близько півмільйона осіб, що становить лише близько семи відсотків з 7,5 мільйона жителів Гонконгу.

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Через участь у програмі лікарів і компаній з материкового Китаю у місцевого населення виникають побоювання, що за допомоги цього тестування центральний уряд може отримати персональні дані та ДНК населення Гонконгу.

Через це представники продемократичного руху, опозиційного центральному уряду Китаю, в тому числі відомий активіст Джошуа Вонг, закликали до бойкоту тестування. У свою чергу, уряд Гонконгу запевняє, що ніякі зразки ДНК під час тестування не беруться, а всі отримані під час тестування дані залишатимуться в місцевих лабораторіях і не пересилатимуться до лабораторій материкового Китаю.

Гонконг і відносини з Китаєм

Як повідомлялося, з 1 липня набув чинності закон про національну безпеку Гонконгу, ухвалений найвищим законодавчим органом Китаю. Завдяки цьому документу, зокрема, китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією в складі КНР. Підготовку цього закону розкритикували у ЄС, Великобританії, США та інших країнах. У самому Гонконгу законопроєкт викликав регулярні протести населення, що завершувалися сутичками з поліцією та арештами.

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Нагадаємо, що Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантував населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї.

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