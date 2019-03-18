 Влада Венесуели звинуватила главу апарату Гуайдо в тероризмі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2019

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Новини

Влада Венесуели звинуватила главу апарату Гуайдо в тероризмі

ЄС і США закликають до негайного звільнення Роберто Марреро, якого затримали спецслужби Венесуели.

Роберто Марреро, глава апарату тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо

Роберто Марреро, глава апарату тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо

Найближчому соратнику і главі апарату тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо висунуто звинувачення у тероризмі. Як підтвердив у четвер, 21 березня, глава МВС країни Нестор Реверол, поліція затримала Роберто Марреро під час рейду в Каракасі.

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Американські дипломати залишили Венесуелу, повідомив глава Держдепу США Майк Помпео. Раніше венесуельська влада дала їм 72 годин, щоб виїхати з країни. (14.03.2019)

Захоплення дипломатичних будівель представниками Хуана Гуайдо відбулося за підтримки влади США. В уряді Ніколаса Мадуро тим часом вимагають зупинити "насильницьку окупацію". (19.03.2019)

За твердженням влади, Марреро нібито залучений у змову Колумбії і ряду країн Центральної Америки з повалення глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Слідство вважає, що 49-річний Марреро очолював "терористичний осередок". Під час обшуку у нього, за версією прокуратури, було знайдено "схованку зі зброєю та іноземною валютою". 

Європейський Союз і США вже висловились за негайне звільнення Роберто Марреро. Так, американський держсекретар Майк Помпео пригрозив уряду Мадуро наслідками, якщо венесуельська влада не скасує арешт керівника апарату Хуана Гуайдо.

Нагадаємо, що останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

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