Виставка року в Європі: неймовірний світ Брейгеля-старшого у Відні (фотогалерея)

За шість років, поки у Відні готувались до сенсаційної виставки, реставраторам вдалось відкрити чимало таємниць, збережених у роботах Брейгеля. Експерти припускають, що зібрана з усього світу колекція з 90 картин може містити велику недосліджену серію. "Це був рідкісний збіг щасливих обставин", - зізнається Сабіна Гааґ (Sabine Haag), директорка віденського Музею історії мистецтв. Музей не так часто отримує нагоду настільки інтенсивно зануритись у тему.

Реставрація з несподіванками

Відправною точкою для першої у світі великої монографічної виставки Пітера Брейгеля-старшого став дослідницький проект. Віденський Музей історії мистецтв володіє найбільшим у світі зібранням картин Брейгеля: це 12 із 40 збережених картин нідерландського живописця і графіка. У 2012 році їх вирішили повністю реставрувати. І тоді, завдяки застосуванню новітніх технологій в реставраційних роботах, фахівці зробили несподівані мистецтвознавчі відкриття.

Мисливці на снігу, Пітер Брейгель-старший, 1565 рік

Реставраційні роботи почали з ретельного вивчення картин, розповідає Сабіна Хааґ. При цьому експерти застосовували найрізноманітніші технології. "Було надзвичайно цікаво поступово дізнаватись, як працював Брейгель: чи використовував він звичайну ґрунтовку, чи робив попередні нариси, чи змінював щось потім, - каже Хааґ. - Дослідження показали, що під шарами фарби збереглись графічні малюнки, які є ще практично недослідженими".

Реставраторам вдалось реконструювати процес створення картин, що не лише поглиблює розуміння творчості художника, але дозволяє покращити умови зберігання й техніку відновлення творів образотворчого мистецтва.

Віддача від реставраційного проекту була настільки великою, що у Відні вирішили організувати масштабну виставку робіт Брейгеля. Резонанс перевершив усі очікування. "Ми зібрали близько 30 із 40 збережених картин, плюс половину всіх малюнків і гравюр. Загалом на цій виставці зібрано близько 90 робіт Пітера Брейгеля-старшого. Це велика рідкість. Ми навіть не могли на таке сподіватись", - каже Хааґ.

Значну частину робіт Брейгеля ніколи не надавали для музейних виставок. Серед шедеврів, представлених на віденській виставці, можна побачити, зокрема, "Торжество смерті" з мадридського Національного музею Прадо, а також "малу" "Вавилонську вежу" з Музею Бойманс-ван Бенінгена в Роттердамі.

Тендітні шедеври знову разом

Перевезення творів мистецтва - завжди непросте завдання, а у випадку зі спадщиною Брейгеля-старшого - справа особливо складна. Сабіна Хааґ пояснює: "Картини, написані на дерев'яній основі зазвичай дуже вразливі. На них можуть вплинути кліматичні зміни, коливання вологості. Щодо таких творів завжди доводиться міркувати, чи варто піддавати їх транспортуванню, перевозити з місця на місце?"

На щастя, усі картини доїхали до Відня без жодних пошкоджень, і в результаті вийшла унікальна експозиція. "Багато робіт опинились в одному місці вперше за останні 200 або 300 років. Хоча, можливо, спочатку формували єдину серію", - пояснює Сабіна Хааґ. У цьому сенсаційність і унікальність цієї виставки.

Пітер Брейгель-cтарший ще за життя, у XVI столітті, належав до числа найвідоміших художників свого часу. У Відні вдалось зберегти значну частину його творчого спадку завдяки Габсбургам, які високо оцінили унікальність візуальних образів Брейгеля. За різними джерелами, художник прожив лише близько 40 років. Свою творчість він переважно присвячував зображенням природи, сільських сюжетів і біблійних персонажів. Як стверджують біографи, художник ніколи не малював портретів на замовлення і часто одягався, наче бідний робітник, аби залишатись непоміченим і вивчати життя й побут простих фламандських селян. Обидва сини художника також здобули славу живописців.

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