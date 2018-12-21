 Виставка року в Європі: неймовірний світ Брейгеля-старшого у Відні (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 23.12.2018

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Культура й стиль життя

Виставка року в Європі: неймовірний світ Брейгеля-старшого у Відні (фотогалерея)

Вперше за 300 років роботи нідерландського живописця Пітера Брейгеля-старшого представили в моноекспозиції у Відні. Виставка працює до 13 січня.

  • Вавилонська вежа, 1563 рік

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Вавилонська вежа, 1563 рік

    Ще за життя Брейгель став шанованим художником. Це одна з його найвідоміших картин. Зазвичай зберігається у Роттердамі. Ще один твір з такою ж назвою автор виконав у іншому розмірі - приблизно вчетверо більшому. Дві "вавилонські вежі" Брейгеля публіка побачила на одній виставці вперше .

  • Самогубство Саула, 1562 рік

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Самогубство Саула, 1562 рік

    Для виставки у Відні ретельно відреставрували чотири картини Брейгеля. Серед них і "Самогубство Саула". Невелику за розміром картину, створену за біблійним сюжетом, реставрували вперше. Мініатюра демонструє, яким неймовірним майстром деталей був автор.

  • Шлях на Голгофу, 1564 рік

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Шлях на Голгофу, 1564 рік

    Цей твір має особливе розташування в експозиції: картину можна побачити без рамок і роздивитись з обох боків. Уважні глядачі помічають, що товщина дерева під фарбою - лише 4-5 міліметрів.

  • Неаполітанська гавань, 1563 рік

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Неаполітанська гавань, 1563 рік

    Під час мандрівки Італією Пітер Брейгель відвідав Неаполь. Проте ця картина з'явилась лише десять років потому. Авторство художника щодо цього твору довго піддавали сумнівам. Лише зараз - після реставрації - куратори виставки отримали достатньо доказів, що це дійсно робота Пітера Брейгеля-старшого.

  • Дві прикуті мавпи, 1562 рік

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Дві прикуті мавпи, 1562 рік

    Дослідники припускають, що ця мініатюра містить зашифровані автобіографічні моменти з життя художника. Реставраторам вдалось відновити лише окремі фази роботи над картиною.

  • Мисливці на снігу, 1565 рік

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Мисливці на снігу, 1565 рік

    Одна з найвідоміших картин Брейгеля є частиною циклу, присвяченого порам року. Дослідження цього полотна показало, що картина зазнавала суттєвих змін. Приміром, вже після завершення твору в його композиції з'явились нові персонажі - ще один мисливець і пес.

  • Селянське весілля, 1567 рік

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Селянське весілля, 1567 рік

    Брейгеля часто називають "селянським" художником. Проте віденські мистецтвознавці зауважують, що таке сприйняття штучне і несправедливо звужує тематику творчого доробку художника. Директорка Музею історії мистецтв Сабіна Хаг розповідає про автора: "Він знався на ідеях гуманізму, їздив до Італії, цікавився соціальними питаннями, релігією".

  • Бджолярі, 1568 рік

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Бджолярі, 1568 рік

    Цей малюнок створює тривожний настрій. Люди в однаковому одязі і взутті приховують обличчя під однаковими масками. Пасічники позбавлені особистих рис, а глядачі позбавлені змоги їх побачити. Хто вони та які їхні наміри? Добрі чи підступні? Жодних підказок...

  • Триумф смерті, 1562-63 роки

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Триумф смерті, 1562-63 роки

    Автором цієї картини міг би бути й сучасник Брейгеля Ієронім Босх, якого вважають легендарним сюрреалістом епохи Відродження. У "Триумфі смерті" Брейгель відтворює страшну панораму випаленої мертвої землі. Армія скелетів сіє жах, хаос і смерть. Для віденської виставки роботу надав Національний музей Прадо (Мадрид).

    Автор: Елла Володіна, Олена Опанасенко


  • Вавилонська вежа, 1563 рік

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Вавилонська вежа, 1563 рік

    Ще за життя Брейгель став шанованим художником. Це одна з його найвідоміших картин. Зазвичай зберігається у Роттердамі. Ще один твір з такою ж назвою автор виконав у іншому розмірі - приблизно вчетверо більшому. Дві "вавилонські вежі" Брейгеля публіка побачила на одній виставці вперше .

  • Самогубство Саула, 1562 рік

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Самогубство Саула, 1562 рік

    Для виставки у Відні ретельно відреставрували чотири картини Брейгеля. Серед них і "Самогубство Саула". Невелику за розміром картину, створену за біблійним сюжетом, реставрували вперше. Мініатюра демонструє, яким неймовірним майстром деталей був автор.

  • Шлях на Голгофу, 1564 рік

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Шлях на Голгофу, 1564 рік

    Цей твір має особливе розташування в експозиції: картину можна побачити без рамок і роздивитись з обох боків. Уважні глядачі помічають, що товщина дерева під фарбою - лише 4-5 міліметрів.

  • Неаполітанська гавань, 1563 рік

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Неаполітанська гавань, 1563 рік

    Під час мандрівки Італією Пітер Брейгель відвідав Неаполь. Проте ця картина з'явилась лише десять років потому. Авторство художника щодо цього твору довго піддавали сумнівам. Лише зараз - після реставрації - куратори виставки отримали достатньо доказів, що це дійсно робота Пітера Брейгеля-старшого.

  • Дві прикуті мавпи, 1562 рік

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Дві прикуті мавпи, 1562 рік

    Дослідники припускають, що ця мініатюра містить зашифровані автобіографічні моменти з життя художника. Реставраторам вдалось відновити лише окремі фази роботи над картиною.

  • Мисливці на снігу, 1565 рік

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Мисливці на снігу, 1565 рік

    Одна з найвідоміших картин Брейгеля є частиною циклу, присвяченого порам року. Дослідження цього полотна показало, що картина зазнавала суттєвих змін. Приміром, вже після завершення твору в його композиції з'явились нові персонажі - ще один мисливець і пес.

  • Селянське весілля, 1567 рік

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Селянське весілля, 1567 рік

    Брейгеля часто називають "селянським" художником. Проте віденські мистецтвознавці зауважують, що таке сприйняття штучне і несправедливо звужує тематику творчого доробку художника. Директорка Музею історії мистецтв Сабіна Хаг розповідає про автора: "Він знався на ідеях гуманізму, їздив до Італії, цікавився соціальними питаннями, релігією".

  • Бджолярі, 1568 рік

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Бджолярі, 1568 рік

    Цей малюнок створює тривожний настрій. Люди в однаковому одязі і взутті приховують обличчя під однаковими масками. Пасічники позбавлені особистих рис, а глядачі позбавлені змоги їх побачити. Хто вони та які їхні наміри? Добрі чи підступні? Жодних підказок...

  • Триумф смерті, 1562-63 роки

    Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

    Триумф смерті, 1562-63 роки

    Автором цієї картини міг би бути й сучасник Брейгеля Ієронім Босх, якого вважають легендарним сюрреалістом епохи Відродження. У "Триумфі смерті" Брейгель відтворює страшну панораму випаленої мертвої землі. Армія скелетів сіє жах, хаос і смерть. Для віденської виставки роботу надав Національний музей Прадо (Мадрид).

    Автор: Елла Володіна, Олена Опанасенко


За шість років, поки у Відні готувались до сенсаційної виставки, реставраторам вдалось відкрити чимало таємниць, збережених у роботах Брейгеля. Експерти припускають, що зібрана з усього світу колекція з 90 картин може містити велику недосліджену серію. "Це був рідкісний збіг щасливих обставин", - зізнається Сабіна Гааґ (Sabine Haag), директорка віденського Музею історії мистецтв. Музей не так часто отримує нагоду настільки інтенсивно зануритись у тему.

Реставрація з несподіванками

Відправною точкою для першої у світі великої монографічної виставки Пітера Брейгеля-старшого став дослідницький проект. Віденський Музей історії мистецтв володіє найбільшим у світі зібранням картин Брейгеля: це 12 із 40 збережених картин нідерландського живописця і графіка. У 2012 році їх вирішили повністю реставрувати. І тоді, завдяки застосуванню новітніх технологій в реставраційних роботах, фахівці зробили несподівані мистецтвознавчі відкриття.

Ausstellung Bruegel - Jäger im Schnee (KHM-Museumsverband)

Мисливці на снігу, Пітер Брейгель-старший, 1565 рік

Реставраційні роботи почали з ретельного вивчення картин, розповідає Сабіна Хааґ. При цьому експерти застосовували найрізноманітніші технології. "Було надзвичайно цікаво поступово дізнаватись, як працював Брейгель: чи використовував він звичайну ґрунтовку, чи робив попередні нариси, чи змінював щось потім, - каже Хааґ. - Дослідження показали, що під шарами фарби збереглись графічні малюнки, які є ще практично недослідженими".

Реставраторам вдалось реконструювати процес створення картин, що не лише поглиблює розуміння творчості художника, але дозволяє покращити умови зберігання й техніку відновлення творів образотворчого мистецтва.

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Віддача від реставраційного проекту була настільки великою, що у Відні вирішили організувати масштабну виставку робіт Брейгеля. Резонанс перевершив усі очікування. "Ми зібрали близько 30 із 40 збережених картин, плюс половину всіх малюнків і гравюр. Загалом на цій виставці зібрано близько 90 робіт Пітера Брейгеля-старшого. Це велика рідкість. Ми навіть не могли на таке сподіватись", - каже Хааґ.

Значну частину робіт Брейгеля ніколи не надавали для музейних виставок. Серед шедеврів, представлених на віденській виставці, можна побачити, зокрема, "Торжество смерті" з мадридського Національного музею Прадо, а також "малу" "Вавилонську вежу" з Музею Бойманс-ван Бенінгена в Роттердамі.

Тендітні шедеври знову разом

Перевезення творів мистецтва - завжди непросте завдання, а у випадку зі спадщиною Брейгеля-старшого - справа особливо складна. Сабіна Хааґ пояснює: "Картини, написані на дерев'яній основі зазвичай дуже вразливі. На них можуть вплинути кліматичні зміни, коливання вологості. Щодо таких творів завжди доводиться міркувати, чи варто піддавати їх транспортуванню, перевозити з місця на місце?"

На щастя, усі картини доїхали до Відня без жодних пошкоджень, і в результаті вийшла унікальна експозиція. "Багато робіт опинились в одному місці вперше за останні 200 або 300 років. Хоча, можливо, спочатку формували єдину серію", - пояснює Сабіна Хааґ. У цьому сенсаційність і унікальність цієї виставки.

Пітер Брейгель-cтарший ще за життя, у XVI столітті, належав до числа найвідоміших художників свого часу. У Відні вдалось зберегти значну частину його творчого спадку завдяки Габсбургам, які високо оцінили унікальність візуальних образів Брейгеля. За різними джерелами, художник прожив лише близько 40 років. Свою творчість він переважно присвячував зображенням природи, сільських сюжетів і біблійних персонажів. Як стверджують біографи, художник ніколи не малював портретів на замовлення і часто одягався, наче бідний робітник, аби залишатись непоміченим і вивчати життя й побут простих фламандських селян. Обидва сини художника також здобули славу живописців.

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Фотогалерея

Вавилонская башня, Питер Брейгель Старший, 1563. Из коллекции Ротердамского музея музея Бойманса - ван Бёнингена.

Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

У Відні триває унікальна виставка робіт видатного нідерландського живописця. 

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