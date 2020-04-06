Вирок убивці журналіста в Словаччині - лише початок

У Словаччині винесли вже другий вирок у справі про вбивство журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. 6 квітня до 23 років ув'язнення засудили колишнього військового Мирослава Марчека.

Що взяв до уваги суд

На користь Марчека свідчило, що він несудимий і що він зізнався та розкаявся у своєму злочині, зазначили у суді. Проти нього - що він убив своїх жертв нелюдяно, жорстоко та холоднокровно.

У своїй заключній промові прокурор Юрай Новоцкі вимагав 25 років позбавлення волі для Марчека. На його думку, умови для довічного ув'язнення не були виконані. Серед іншого, на користь обвинуваченого свідчило те, що без його співробітництва убивство підприємця Петера Молнара так і не змогли би розкрити, пояснив прокурор.

Марчек зізнався у вбивстві журналіста

Мирослав Марчек 13 січня 2020 року зізнався, що він застрелив Яна Куціяка та його наречену Мартіну Кушнірову в їхньому будинку у Велкій Мачі 21 лютого 2018 року. Також він визнав, що вбив підприємця Петера Молнара у його домі в Коларово в грудні 2016 року. Марчек детально описав свої вчинки.

Двох своїх жертв - Куціяка та Молнара - він убив навмисно. Що стосується журналіста, то це було замовне вбивство за великі гроші. У іншому судовому процесі як замовника обвинувачують суперечливого бізнесмена Маріана Кочнера. Саме про його темні оборудки та корупційні схеми робив журналістські розслідування Куціяк. У справі Молнара, на якого Марчек та його племінник Томаш Шабо працювали, йдеться про "звичайне" пограбування.

13 грудня 2020 року - Мирослав Марчек зізнався в суді

Мартіну Кушнірову Марчек убив, оскільки вона випадково стала свідком того, як її нареченого застрелили. "Суд звернув увагу на жорстокість, нелюдяність та байдужість цього зловмисника під час вбивства Мартіни Кушнірової", - наголосила суддя Ружена Сабова.

Безжальний, нездатний до чуйності та емоцій

Важливим питанням цього судового процесу було, чи зможе холоднокровний і жорстокий вбивця виправитися за час ув'язнення. Психологи дійшли висновку, що Марчек на момент вчинення злочину був цілковито дієздатним. Вони вважають його ресоціалізацію "малоймовірною".

Убивця діяв безжально, без емоцій і без чуйності, постановили психологи. Утім, з віком його агресивність може знизитися. "Це може бути позитивним фактором", - зазначив один з експертів.

Сумніви у щирості розкаяння

Не всі повірили у щирість зізнання злочинця. Суд звернув увагу на те, що Марчек лише тоді розговорився, коли його причетність до вбивства була встановленою. Та й він не був першим, хто пішов на угоду зі слідством. Натомість це був Золтан Андруско, котрий був посередником між Альоною Шушовою, помічницею підозрюваного в замовленні вбивства Кочнера, та племінником Марчека Томашем Шабо.

Одразу після свого затримання Андруско зізнався у причетності до злочину та весь час співпрацював зі слідством, що суттєво прискорило розслідування. Зрештою він пішов на угоду з прокуратурою та погодився на 15 років позбавлення волі. Суддя Сабова взяла до уваги також, що Марчек після вбивства виявився здатним знайти собі дівчину та почати стосунки. Вона припускає, що ця обставина могла спонукати його співпрацювати зі слідством, що ці стосунки розбудили в ньому емоції. Тому суддя сприйняла розкаяння як щире - у розріз з думкою психологів.

Верхівка айсберга

Ще троє обвинувачених чекають на свої вироки у цьому процесі, який безсумнівно є найважливішим у новітній історії Словаччини чи навіть усієї Центральної Європи. Якщо Маріана Кочнера визнають винним у замовленні вбивства, то і він може почати говорити.

Масові протести в Словаччині після вбивства журналіста-розслідувача змусили піти у відставку прем'єр-міністра Роберта Фіцо

Згідно з повідомленнями у ЗМІ, Кочнер мав тісні зв'язки з політиками та суддями. Три тижні тому п'ятьох суддів узяли під варту. Підозрюють, що вони систематично брали хабарі у Кочнера та покривали бізнесмена та його недоброчесні оборудки. Серед затриманих суддів і Моніка Янковська, яка також працювала заступницею міністра юстиції Словаччини.

Вбивство журналіста-розслідувача Куціяка вже мало значні політичні наслідки в країні. Адже воно викликало хвилю масових акцій протесту, які призвели до відставки тодішнього прем'єра і соціал-демократа Роберта Фіцо. Не лише журналісти припускають, що вбивство Куціяка оголило лише верхівку айсберга. Тепер словацькі правоохоронці розслідують зв'язки між організованою злочинністю та державними структурами.