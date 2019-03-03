 Винахідник Френкі Запата перетнув Ла-Манш на флайборді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2019

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Новини

Винахідник Френкі Запата перетнув Ла-Манш на флайборді

Лише 20 хвилин знадобилося французькому винахіднику Френкі Запаті для того, щоб перелетіти через Ла-Манш на розробленому ним флайборді. На півдорозі він дозаправився на човні.

Френкі Запата подолав на своєму флайборді 35 кілометрів за 20 хвилин

Френкі Запата подолав на своєму флайборді 35 кілометрів за 20 хвилин

Французький винахідник Френкі Запата у неділю, 4 серпня, успішно перетнув Ла-Манш на розробленому ним флайборді. 40-річний винахідник вилетів з Сангатта на північному узбережжі Франції. За 20 хвилин він приземлився у бухті Святої Маргарет неподалік від Дувра на півдні Великобританії. На півдорозі він зробив зупинку на човні для того, щоб дозаправитися пальним, яке було в його рюкзаку.

Френкі Запата пролетів 35 кілометрів від французького до британського узбережжя на висоті 15-20 метрів над водою. Швидкість флайборда, який має п'ять двигунів, як зазначив сам винахідник після польоту, становила 140-170 кілометрів на годину.  

Люди спостерігають за вильотом Френкі Запати у французькому Сангатті

Люди спостерігають за вильотом Френкі Запати у французькому Сангатті

Після приземлення Запата сказав журналістам, що останні п'ять-шість кілометрів він справді насолоджувався польотом. "Не мені судити, чи це історична подія. Час покаже", - зазначив винахідник, цитує агентство новин Reuters. За словами Запати, його команда створила флайборд лише три роки тому, а тому політ над Ла-Маншем - неймовірне досягнення. 

Минулого місяця перша спроба Запати перелетіти через канал завершилася невдало - він впав у воду, намагаючись дозаправитися. 

У середині липня Френкі Запата, який літав на флайборді, привернув увагу глядачів під час параду в День взяття Бастилії у Парижі.

Дивитись відео 04:08

Флайбординг - політ над водою

Аудіо й відео до теми

Флайбординг - політ над водою  

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