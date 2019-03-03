Винахідник Френкі Запата перетнув Ла-Манш на флайборді

Французький винахідник Френкі Запата у неділю, 4 серпня, успішно перетнув Ла-Манш на розробленому ним флайборді. 40-річний винахідник вилетів з Сангатта на північному узбережжі Франції. За 20 хвилин він приземлився у бухті Святої Маргарет неподалік від Дувра на півдні Великобританії. На півдорозі він зробив зупинку на човні для того, щоб дозаправитися пальним, яке було в його рюкзаку.

Френкі Запата пролетів 35 кілометрів від французького до британського узбережжя на висоті 15-20 метрів над водою. Швидкість флайборда, який має п'ять двигунів, як зазначив сам винахідник після польоту, становила 140-170 кілометрів на годину.

Люди спостерігають за вильотом Френкі Запати у французькому Сангатті

Після приземлення Запата сказав журналістам, що останні п'ять-шість кілометрів він справді насолоджувався польотом. "Не мені судити, чи це історична подія. Час покаже", - зазначив винахідник, цитує агентство новин Reuters. За словами Запати, його команда створила флайборд лише три роки тому, а тому політ над Ла-Маншем - неймовірне досягнення.

Минулого місяця перша спроба Запати перелетіти через канал завершилася невдало - він впав у воду, намагаючись дозаправитися.

У середині липня Френкі Запата, який літав на флайборді, привернув увагу глядачів під час параду в День взяття Бастилії у Парижі.