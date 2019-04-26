Видача російських паспортів в ОРДЛО: яка мета Кремля? (відео)

Указом російського президента жителі окупованого Сходу України можуть отримати паспорт громадянани РФ усього лише за три місяці. Такий крок Кремля суперечить мінським домовленостям, вважають у Європі.
В Україні та на Заході крок Кремля засудили. Його пов'язують зі спробою Росії контролювати сусідню країну. Крім того, це суперечить мінським угодам, вважають політики. Так, у Берліні повідомлення про указ Путіна сприйняли із занепокоєнням.
Чому Путін підписав указ про спрощення процедури видачі паспортів жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", наскільки небезпечний цей крок для України і якою має бути реакція Києва - в матеріалі DW. (26.04.2019)
Низка країн ЄС у Радi Безпеки ООН засудили рішення Росії видавати російські паспорти мешканцям окупованих частин Донбасу. Вони закликали Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України. (26.04.2019)