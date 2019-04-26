 Видача російських паспортів в ОРДЛО: яка мета Кремля? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.04.2019

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Політика й суспільство

Видача російських паспортів в ОРДЛО: яка мета Кремля? (відео)

Указом російського президента жителі окупованого Сходу України можуть отримати паспорт громадянани РФ усього лише за три місяці. Такий крок Кремля суперечить мінським домовленостям, вважають у Європі.

Навіщо Кремль роздає на Сході України російські паспорти?

Навіщо Кремль роздає на Сході України російські паспорти?

В Україні та на Заході крок Кремля засудили. Його пов'язують зі спробою Росії контролювати сусідню країну. Крім того, це суперечить мінським угодам, вважають політики. Так, у Берліні повідомлення про указ Путіна сприйняли із занепокоєнням. 

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Роздача російських паспортів на Донбасі: що треба Кремлю?

Чому Путін підписав указ про спрощення процедури видачі паспортів жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", наскільки небезпечний цей крок для України і якою має бути реакція Києва - в матеріалі DW. (26.04.2019)  

В Раді Безпеки ООН закликали уникати односторонніх кроків, які підривають Мінські угоди

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