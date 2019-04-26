Видача російських паспортів в ОРДЛО: яка мета Кремля? (відео)

В Україні та на Заході крок Кремля засудили. Його пов'язують зі спробою Росії контролювати сусідню країну. Крім того, це суперечить мінським угодам, вважають політики. Так, у Берліні повідомлення про указ Путіна сприйняли із занепокоєнням.

