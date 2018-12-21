Виверження Етни: сотні людей на Сицилії змушені залишити помешкання

Щонайменше 406 людей змушені були залишити свої помешкання через виверження вулкана Етна та землетрус на Сицилії, повідомило у четвер, 27 грудня, агентство цивільного захисту населення Італії. Вони ночують у притулках через небезпеку перебування у своєму житлі, влада забезпечує їх їжею.

Через виверження вулкана травми отримали 28 осіб, десятеро з яких були госпіталізовані. "У нас немає серйозно травмованих людей", - повідомив керівник агентства Анджело Борреллі в ефірі державної радіостанції RAI. До агентства також надійшли повідомлення про близько 1600 пошкоджених внаслідок землетрусу помешкань, завдано шкоди і церкві 17 століття в містечку Цафферана-Етнеа .

Наслідки стихійного лиха на Сицилії

Голова агентства відкинув критику стосовно того, що влада могла попередити місцеве населення про небезпеку. "Очевидно, що ми не можемо передбачити землетруси", - зазначив Борреллі. Однак він визнав, що у місцевої влади в районі Етни немає відповідних планів дій у випадках таких ситуацій.

28 грудня італійський уряд збереться на спеціальне засідання в Римі, на якому планує оголосити в постраждалих від виверження вулкана регіонах надзвичайний стан, заявив віце-прем'єр, лідер партії "Рух п'яти зірок" Луїджі Ді Майо, передає агенція dpa. Це дозволить владі обійти певні приписи та обмеження і швидше надати допомогу постраждалим. Міністр внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні зазначив, що за словами експертів, "ситуація перебуває під контролем".

Через підземні поштовхи була пошкоджена церква Святої Агати

3300-метрова Етна активізувалася 23 грудня. Наступного дня було зафіксовано 130 підземних поштовхів магнітудою до 4. 26 грудня поштовхи продовжувалися, найпотужніший сягнув магнітуди 4,8.

Виверження Етни відбуваються доволі часто. Востаннє вулкан "прокидався" в лютому і березні 2017 року. Тоді на західному боці трикілометрової гори утворився новий кратер. За даними Інституту вулканології Італії (INGV), фонтани лави під час березневого виверження Етни сягали висоти 200 метрів.