 Виверження вулкана у Новій Зеландії: є жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2019

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Виверження вулкана у Новій Зеландії: є жертви

У Новій Зеландії на незаселеному острові сталося виверження вулкана. На острові та біля нього були близько сотні людей. Повідомляється про постраждалих туристів, доля кількох людей невідома.

Хмара попелу після виверження вулкана у Новій Зеландії

Хмара попелу після виверження вулкана у Новій Зеландії

На острові Уайт-айленд у Новій Зеландії у понеділок, 9 грудня, сталося виверження вулкана. Внаслідок цього щонайменше одна людина загинула, десятки туристів постраждали, передає агентство dpa. Ще декілька туристів зникли безвісти. Всього на острові та біля ніього було на момент виверження близько сотні людей, розповіла прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

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Серія підземних поштовхів знову стривожила жителів Катанії. У місті біля вулкану Етни є постраждалі. Кілька будівель пошкоджені. (26.12.2018)

Висота індонезійського вулкана Анак-Кракатау до виверження становила 338 метрів. Нині вулкан зменшився до 110 метрів. (29.12.2018)

"Декілька людей були травмовані і зараз їх транспортують на берег", - цитує прем'єрку агенція AFP. Вона додала, що виверження є "дуже важливою проблемою".

"Я не впевнена, чи були ці люди на острові чи поблизу нього, але там точно була група осіб, і їм, безумовно, потрібна медична допомога (...) "Я не знаю, скільки і з якими травмами, але рятувальники наразі відчайдушно намагаються доставити цих людей з острова до лікарні", - сказала очільниця міської влади прибережного міста Вакатане Джуді Тернер.

У місцевій службі швидкої допомоги розповіли, що її співробітники виявили близько 20 поранених.

На висоті близько трьох тисяч метрів над островом у повітрі нависла густа біла хмара з попелу. Цей острів розташований приблизно за 50 кілометрів від основних островів країни.

Уайт-Айленд регулярно відвідують туристи. На ньому розташований найактивніший конусний вулкан Нової Зеландії. Він на приблизно 70 відсотків занурений у море. 

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