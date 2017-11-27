Виверження вулкана у Новій Зеландії: кількість жертв зросла до 19 осіб

Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана в Новій Зеландії, яке сталося два тижні тому, зросла до 19 осіб. Про це повідомив речник поліції, передає агенція AFP у понеділок, 23 грудня.

За його словами, одна особа померла в лікарні напередодні, 22 грудня, внаслідок отриманих травм. Загалом на момент виверження вулкана на новозеландському острові Вайт-Айленд перебувало 47 туристів та гід. Серед них були четверо німців, які отримали травми, повідомили у міністерстві закордонних справ ФРН.

Всього у лікарнях наразі перебувають 25 постраждалих туристів. За офіційною інформацією, стан декількох з них все ще критичний.

Наразі продовжуються пошуки тіл двох людей, яких також офіційно оголосили загиблими. Рятувальники припускають, що їхні тіла змило в море. "Ми не здалися", - заявив заступник начальника поліції Майк Клемент. "Я думаю, що сім'ї розуміють, що з плином часу шанси знайти тіла зменшуються", - сказав Клемент. Однак це не означає, "що шансів немає", додав він.

Нагадаємо, 9 грудня сталося виверження вулкана на незаселеному острові Вайт-Айленд, що відкритий для туристів. Загалом на острові та біля нього під час виверження перебували близько сотні людей.

Вайт-Айленд розташований приблизно за 50 кілометрів від основних островів країни. На ньому міститься найактивніший конусний вулкан Нової Зеландії, який на близько 70 відсотків занурений у море. Туристам дозволялося перебувати на острові лише в супроводі спеціальних гідів-інструкторів.

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