Виверження вулкана Тааль: влада готується евакуювати сотні тисяч громадян

Влада Філіппін розглядає проведення масштабної евакуації громадян через виверження вулкана Тааль, розташованого на відстані близько 65 кілометрів від столиці країни Маніли. У понеділок, 13 січня, стало відомо про плани служб захисту населення відселити сотні тисяч мешканців у разі подальшого посилення інтенсивності виверження, передає агенція новин AP.

Місцева влада посилається на застереження сейсмогеологів і вулканологів, що невдовзі може розпочатися вкрай "небезпечне" потужне виверження. Поки що оголошено 4-й ступінь небезпеки через виверження. Фахівці фіксують численні підземні поштовхи.

Тим часом у регіоні, де розташований вулкан, вже відселено на безпечну відстань понад 45 тисяч мешканців сіл та містечок, кажуть представники місцевої влади.

Поки що внаслідок виверження вулкану загинула одна людина, троє інших осіб зазнали різноманітних тілесних ушкоджень, оскільки через попіл з вулкана Тааль сталася автомобільна аварія. З гирла вулкана викидаються потоки лави, а на навколишні райони сипле вулканічний попіл.

Як повідомлялося, напередодні вулкан Тааль прокинувся. Він вважається одним з найактивніших на Філіппінах. Спочатку вулкан викинув у атмосферу багатокілометровий стовп вулканічного попелу, однак вже 13 січня з нього почала вивергатися лава.

Через наслідки вулканічної активності було призупинено роботу столичного аеропорту в Манілі. Також в регіоні залишаються зачиненими школи та державні установи.

Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище Тааль прокинувся після 43 років сну Вулкан Тааль спав упродовж останніх 43 років. 12 січня цей вулкан на Філіппінах, що розташований приблизно на 65 кілометрів південніше столиці країни Маніли, знову прокинувся. Стовп диму і попелу, який вивергає Тааль, піднімається в атмосферу на висоту близько 15 кілометрів. А 13 січня він почав вивергати лаву.

Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище Вулканічні блискавки Унаслідок взаємодії між собою частинок попелу та вулканічних газів у стовпі попелу виникають блискавки. Велетенський стовп попелу також становить небезпеку для авіапростору - через виверження вулкана був закритий столичний аеропорт у Манілі, станом на 13 січня було скасовано близько 200 рейсів.

Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище Не до розваг! Хмара диму і попелу здається небезпечно близькою у парку розваг Sky Ranch. Від поїздки на оглядовому колесі краще утриматися - навіть якщо з колеса можна отримати вражаючий краєвид на природну стихію.

Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище Десятки тисяч евакуйованих З населених районів довкола вулкана було евакуйовано близько 20 тисяч місцевих жителів. Як видно з цієї фотографії, люди використовують для порятунку будь-які транспортні засоби, які здатні рухатися. Влада Філіппін побоюється, що біженців внаслідок виверження вулкана буде сотні тисяч осіб.

Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище Вулканічний попіл з дощем Суміш вулканічного попелу з дощем забирається у кожну щілину. На щастя, інфраструктура поки що працює без збоїв, також досі функціонує мобільний зв'язок. Досі інформації про постраждалих внаслідок виверження не надходило.

Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище Небезпека для здоров'я Частинки попелу можуть спричинити проблеми зі здоров'ям, такі як ускладнене дихання, подразнення очей чи проблеми зі шкірою. Міністерство охорони здоров'я Філіппін рекомендує людям залишатися всередині приміщень та закрити вікна і двері. А людям, яким все-таки необхідно вийти на вулицю, рекомендують одягати маски.

Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище Вогняна небезпека, що притаїлася Так вулкан Тааль виглядає, коли спить. Він розташований у мальовничій місцевості недалеко від Маніли, тому є популярним місцем серед туристів. Тааль підіймається з моря та має велику кальдеру. З 1572 року було зареєстровано понад 30 вивержень вулкана Тааль. Внаслідок виверження у 1911 році загинуло близько півтори тисячі осіб. Востаннє виверження Тааля було у 1977 році.

Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище Погляд з безпечної відстані Гарний краєвид на виверження Тааля відкривається з міста Тагайтай, що у кількох кілометрах від нього. Але сейсмологи радять бути обережними, прогнозуючи велике виверження в наступні кілька днів або тижнів. Уже було зафіксовано понад 140 підземних поштовхів. Автор: Арнд Рікман, Максим Сидоржевський

