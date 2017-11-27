 Виверження вулкана Тааль: влада готується евакуювати сотні тисяч громадян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Виверження вулкана Тааль: влада готується евакуювати сотні тисяч громадян

У разі потужного виверження вулкана Тааль на Філіппінах евакуація може зачепити сотні тисяч мешканців, кажуть представники влади. Сейсмологи застерігають, що інтенсивність виверження може посилитися.

Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

Влада Філіппін розглядає проведення масштабної евакуації громадян через виверження вулкана Тааль, розташованого на відстані близько 65 кілометрів від столиці країни Маніли. У понеділок, 13 січня, стало відомо про плани служб захисту населення відселити сотні тисяч мешканців у разі подальшого посилення інтенсивності виверження, передає агенція новин AP.

DW.COM

Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана у Новій Зеландії зросла до 19 людей. Тіла ще двох жертв не знайдені. 25 людей перебувають у лікарнях. Декільком з них все ще загрожує смертельна небезпека. (23.12.2019)

Виверження вулкана Тааль на Філіппінах призвело до загибелі однієї людини, десятки тисяч осіб евакуйовані. Вулкан почав викидати потоки лави. (13.01.2020)

Влада Філіппін розпочала евакуацію тисяч громадян через початок виверження вулкана Тааль, розташованого на відстані близько 60 кілометрів від столиці країни Маніли. (12.01.2020)

Місцева влада посилається на застереження сейсмогеологів і вулканологів, що невдовзі може розпочатися вкрай "небезпечне" потужне виверження. Поки що оголошено 4-й ступінь небезпеки через виверження. Фахівці фіксують численні підземні поштовхи.

Тим часом у регіоні, де розташований вулкан, вже відселено на безпечну відстань понад 45 тисяч мешканців сіл та містечок, кажуть представники місцевої влади.

Поки що внаслідок виверження вулкану загинула одна людина, троє інших осіб зазнали різноманітних тілесних ушкоджень, оскільки через попіл з вулкана Тааль сталася автомобільна аварія. З гирла вулкана викидаються потоки лави, а на навколишні райони сипле вулканічний попіл.

Як повідомлялося, напередодні вулкан Тааль прокинувся. Він вважається одним з найактивніших на Філіппінах. Спочатку вулкан викинув у атмосферу багатокілометровий стовп вулканічного попелу, однак вже 13 січня з нього почала вивергатися лава.

Через наслідки вулканічної активності було призупинено роботу столичного аеропорту в Манілі. Також в регіоні залишаються зачиненими школи та державні установи.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Тааль прокинувся після 43 років сну

    Вулкан Тааль спав упродовж останніх 43 років. 12 січня цей вулкан на Філіппінах, що розташований приблизно на 65 кілометрів південніше столиці країни Маніли, знову прокинувся. Стовп диму і попелу, який вивергає Тааль, піднімається в атмосферу на висоту близько 15 кілометрів. А 13 січня він почав вивергати лаву.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Вулканічні блискавки

    Унаслідок взаємодії між собою частинок попелу та вулканічних газів у стовпі попелу виникають блискавки. Велетенський стовп попелу також становить небезпеку для авіапростору - через виверження вулкана був закритий столичний аеропорт у Манілі, станом на 13 січня було скасовано близько 200 рейсів.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Не до розваг!

    Хмара диму і попелу здається небезпечно близькою у парку розваг Sky Ranch. Від поїздки на оглядовому колесі краще утриматися - навіть якщо з колеса можна отримати вражаючий краєвид на природну стихію.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Десятки тисяч евакуйованих

    З населених районів довкола вулкана було евакуйовано близько 20 тисяч місцевих жителів. Як видно з цієї фотографії, люди використовують для порятунку будь-які транспортні засоби, які здатні рухатися. Влада Філіппін побоюється, що біженців внаслідок виверження вулкана буде сотні тисяч осіб.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Вулканічний попіл з дощем

    Суміш вулканічного попелу з дощем забирається у кожну щілину. На щастя, інфраструктура поки що працює без збоїв, також досі функціонує мобільний зв'язок. Досі інформації про постраждалих внаслідок виверження не надходило.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Небезпека для здоров'я

    Частинки попелу можуть спричинити проблеми зі здоров'ям, такі як ускладнене дихання, подразнення очей чи проблеми зі шкірою. Міністерство охорони здоров'я Філіппін рекомендує людям залишатися всередині приміщень та закрити вікна і двері. А людям, яким все-таки необхідно вийти на вулицю, рекомендують одягати маски.

  • Вулкан Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Вогняна небезпека, що притаїлася

    Так вулкан Тааль виглядає, коли спить. Він розташований у мальовничій місцевості недалеко від Маніли, тому є популярним місцем серед туристів. Тааль підіймається з моря та має велику кальдеру. З 1572 року було зареєстровано понад 30 вивержень вулкана Тааль. Внаслідок виверження у 1911 році загинуло близько півтори тисячі осіб. Востаннє виверження Тааля було у 1977 році.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Погляд з безпечної відстані

    Гарний краєвид на виверження Тааля відкривається з міста Тагайтай, що у кількох кілометрах від нього. Але сейсмологи радять бути обережними, прогнозуючи велике виверження в наступні кілька днів або тижнів. Уже було зафіксовано понад 140 підземних поштовхів.

    Автор: Арнд Рікман, Максим Сидоржевський


Дивитись відео 00:47

Як прокидається вулкан на Балі (27.11.2017)

DW.COM

Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

Вулкан Тааль є одним з найактивнішим на Філіппінах. Виверження цього вулкана - захоплююче, але водночас небезпечне видовище. (13.01.2020)  

Аудіо й відео до теми

Як прокидається вулкан на Балі (27.11.2017)  

Також за темою

Philippinen | Ausbruch Vulkan Taal

На Філіппінах проводять евакуацію населення через виверження вулкана 12.01.2020

Влада Філіппін розпочала евакуацію тисяч громадян через початок виверження вулкана Тааль, розташованого на відстані близько 60 кілометрів від столиці країни Маніли.

Philippinen | Ausbruch Vulkan Taal

Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище (фотогалерея) 13.01.2020

Вулкан Тааль є одним з найактивнішим на Філіппінах. Виверження цього вулкана - захоплююче, але водночас небезпечне видовище.

Philippinen | Ausbruch Vulkan Taal

Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище 13.01.2020

Вулкан Тааль є одним з найактивнішим на Філіппінах. Виверження цього вулкана - захоплююче, але водночас небезпечне видовище.

Реклама

Докладно

Чоловік загиблої бортпровідниці МАУ Юлії Соголуб

Компенсації за збитий літак МАУ

Опитані DW юристи радять Києву домагатись від Ірану не лише політичної, а й юридичної відповідальності.  

Життя бройлерів коротке: лише 6 тижнів

Коротке життя бройлерів від конвеєра до тарілки (відео)

Польща - найбільший виробник курчат у ЄС. Їхні бройлери експортують і в Україну. Ось в яких умовах вони набирають вагу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  