 Виверження вулкана на Філіппінах: загинула людина, десятки тисяч евакуйовано | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2020

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Новини

Виверження вулкана на Філіппінах: загинула людина, десятки тисяч евакуйовано

Виверження вулкана Тааль на Філіппінах призвело до загибелі однієї людини, десятки тисяч осіб евакуйовані. Вулкан почав викидати потоки лави.

Випадання попелу через виверження вулкана Тааль на Філіппінах

Випадання попелу через виверження вулкана Тааль на Філіппінах

У місті Каламба неподалік від столиці Філіппін Маніли в понеділок, 13 січня, через попіл з вулкана Тааль сталася автомобільна аварія, внаслідок якої одна особа загинула, а ще три отримали травми. Цього ж дня почалося викидання лави вулканом. Філіппінський інститут вулканології та сейсмології застеріг щодо можливого дуже небезпечного виверження.Останньої ночі було зафіксовано щонайменше 75 вулканічних поштовхів, повідомляє агентство новин dpa.    

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Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана у Новій Зеландії зросла до 19 людей. Тіла ще двох жертв не знайдені. 25 людей перебувають у лікарнях. Декільком з них все ще загрожує смертельна небезпека. (23.12.2019)

У південній частині кратера вулкана Стромболі зафіксовані найсильніші вибухи за всю історію спостережень. З населеного пункту Джиностра місцевих жителів і туристів вивозять на човнах. (04.07.2019)

Вулкан Тааль прокинувся 12 січня, викинувши в атмосферу багатокілометровий стовп вулканічного попелу. Після цього розпочалася евакуація населення. За оцінками влади Філіппін, у безпечні райони потрібно перевезти щонайменше 200 тисяч осіб. Уже евакуйовано 45 тисяч людей, зокрема й туристів. На вулиці, автомобілі, будинки та дерева падають попіл та каміння. 

У понеділок частково відновив роботу аеропорт Маніли, який напередодні було закрито. Через це було скасовано приблизно 200 внутрішніх та міжнародних рейсів. У провінціях, яким загрожує виверження вулкана, залишаються зачиненими школи та державні установи.

Розташований за 66 кілометрів на південь від Маніли вулкан Тааль є другим найактивнішим вулканом на Філіппінах. З 1572 року він вивергався 33 рази. Останнє виверження сталося в жовтні 1977 року.

  • Вулкан Агунг на Балі: стовп попелу висотою в чотири кілометри

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Стовп попелу висотою в чотири кілометри

    Черговий спалах активності вулкану Агунг на Балі спостерігається після пробудження у вересні. У ніч на 26 листопада вулкан викинув на поверхню стовп диму та попелу, висота якого сягала понад 4000 метрів. Пізніше на поверхню піднялася й гаряча магма, через що рівень імовірності виверження сягнув найвищої позначки.

  • Другий місяць, як на голках

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Другий місяць, як на голках

    Виверження Агунга на острові очікують від середини вересня. Тоді органи влади Індонезії оголосили найвищий рівень небезпеки. Наприкінці вересня на острові евакуювали понад 120 тисяч людей. У жовтні активність вулкану почала згасати, тож невдовзі місцеві жителі повернулися додому. Однак 21 листопада вулкан знову почав проявляти активність.

  • Небезпечні селеві потоки на Балі

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Небезпечні селеві потоки

    На острові Балі триває сезон дощів, тож ріки переповнені водою, яка перемішується із попелом з вулкану Агунг. Це створює небезпеку потужних селевих потоків, здатних зносити все на своєму шляху.

  • Десятки тисяч евакуйованих

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Десятки тисяч евакуйованих

    Через нову активізацію вулкану Агунг влада оголосила територію в радіусі 10 кілометрів зоною небезпеки і закликала до евакуації жителів 22 поселень, у яких проживає біля 100 тисяч людей. Утім, станом на ранок 27 листопада лише 40 тисяч людей залишили свої домівки. Небажання евакуюватися решта пояснює тим, що почувається у безпеці або не хоче полишати власну худобу.

  • В аеропорту на Балі скасовані рейси через активність вулкану Агунг

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Тисячі туристів застрягли на Балі

    Агунг розташований за 75 кілометрів від популярного серед туристів курорту Кута. Через активність вулкану головний аеропорт Балі у місті Денпасар зачинили щонайменше до ранку 28 листопада. Місцева влада кожні шість годин перевіряє, чи не з'явилася можливість відновити авіасполучення. 445 рейсів скасували, від чого постраждали близько 59 тисяч туристів. Багато з них просто застрягли на острові.

  • Вулкан Агунг на Балі

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Суперечливі дані місцевої влади

    У національному управління з надзвичайних ситуацій зазначають, що нинішня активність вулкану вказує на неминучість більшого виверження. У ніч на 27 листопада відомство зафіксувало поодинокі вогняні спалахи. У той же час голова індонезійського геологічного департаменту оголосив, що у відомстві не очікують більшого виверження.

  • Вулкан Агунг

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Смертельна небезпека

    Востаннє висока активність вулкану спостерігалася понад півстоліття тому. Під час великого виверження Агунга у 1963 році, який "спав" до цього 120 років, загинули близько 1100 людей. Кілька сіл були похованими під попелом і лавою. Тоді вулкан викинув попіл на висоту 10 кілометрів і залишався активним близько року.

    Автор: Данило Білик, Наталія Мехед


DW.COM

Пробудження вулкану Агунг на Балі

Вулкан Агунг на Балі проявляє чергову за останні місяці активність після півстоліття "сплячки". Із зони небезпеки евакуювали десятки тисяч жителів. Водночас тисячі туристів не можуть покинути острів. (27.11.2017)  

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На другий день виверження вулкану на Філіппінах посилилось, що змусило десятки тисяч людей покинути свої домівки.

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