Виверження вулкана на Філіппінах: загинула людина, десятки тисяч евакуйовано

У місті Каламба неподалік від столиці Філіппін Маніли в понеділок, 13 січня, через попіл з вулкана Тааль сталася автомобільна аварія, внаслідок якої одна особа загинула, а ще три отримали травми. Цього ж дня почалося викидання лави вулканом. Філіппінський інститут вулканології та сейсмології застеріг щодо можливого дуже небезпечного виверження.Останньої ночі було зафіксовано щонайменше 75 вулканічних поштовхів, повідомляє агентство новин dpa.

Вулкан Тааль прокинувся 12 січня, викинувши в атмосферу багатокілометровий стовп вулканічного попелу. Після цього розпочалася евакуація населення. За оцінками влади Філіппін, у безпечні райони потрібно перевезти щонайменше 200 тисяч осіб. Уже евакуйовано 45 тисяч людей, зокрема й туристів. На вулиці, автомобілі, будинки та дерева падають попіл та каміння.

У понеділок частково відновив роботу аеропорт Маніли, який напередодні було закрито. Через це було скасовано приблизно 200 внутрішніх та міжнародних рейсів. У провінціях, яким загрожує виверження вулкана, залишаються зачиненими школи та державні установи.

Розташований за 66 кілометрів на південь від Маніли вулкан Тааль є другим найактивнішим вулканом на Філіппінах. З 1572 року він вивергався 33 рази. Останнє виверження сталося в жовтні 1977 року.