Виверження вулкана в Новій Зеландії: кількість жертв зросла

Кількість офіційно підтверджених смертей унаслідок виверження вулкана на новозеландському острові Уайт-Айленд зросла до 16. Напередодні в лікарнях від отриманих під час вулканічного виверження ран померло двоє постраждалих. Одна з померлих - австралійська туристка, котру намагалися врятувати в лікарні Сіднея, повідомили в неділю, 15 грудня, представники місцевої влади, на яких посилається агенція новин AFP.

Крім того, рятувальники ведуть пошуки двох інших осіб, що вважаються зниклими безвісти. Фахівці стверджують, що шансів вижити у них не було, однак поки водолази не виявили тіл цих двох людей. Пошуки ускладнює вкрай погана видимість під водою.

Тим часом сімох загиблих вже ідентифікували: ними виявилися чотири австралійці, двоє американців, котрі постійно проживали в Австралії, а також новозеландський гід-інструктор.

За даними новозеландських та австралійських медиків, досі в лікарнях перебувають 27 постраждалих від виверження осіб. Як мінімум 10 з них у критичному стані.

Нагадаємо, 9 грудня сталося виверження вулкана на незаселеному острові Вайт-Айленд, що відкритий для туристів. Загалом на острові та біля нього під час виверження перебували близько сотні людей.

Уайт-Айленд розташований приблизно за 50 кілометрів від основних островів країни. На ньому міститься найактивніший конусний вулкан Нової Зеландії, який на близько 70 відсотків занурений у море. Туристам дозволялося перебувати на острові лише в супроводі спеціальних гідів-інструкторів.

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