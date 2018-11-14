 Вибух у Кабулі: понад 50 загиблих, 80 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2018

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Новини

Вибух у Кабулі: понад 50 загиблих, 80 поранених

Під час релігійного заходу в Кабулі стався вибух, влаштований смертником. Унаслідок надзвичайної події загинуло щонайменше 50 людей, ще 80 осіб отримали поранення, повідомляє місцева влада.

Кабул

Представник сил безпеки у Кабулі (архівне фото)

Понад 50 осіб загинули внаслідок потужного вибуху в столиці Афганістану. Вибух пролунав у вівторок, 20 листопада, під час релігійного заходу у будівлі у Кабулі, в якій проводяться весільні церемонії, повідомляє Reuters з посиланням на представника міністерства внутрішніх Афганістану. За попередніми даними, вибуховий пристрій активував терорист-смертник, пише агенція новин AFP. На момент вибуху у приміщенні перебувало кілька сотень осіб. 

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Смертник намагався пройти до мітингувальників, які проводили акцію неподалік від будівлі школи, але поліція його зупинила. Є жертви. (12.11.2018)

Унаслідок терактів та авіаударів у Афганістані гине дедалі більше цивільних осіб. Лише за дев'ять місяців 2018 року кількість загиблих мирних жителів досягла 2798, йдеться у доповіді Місії ООН. (10.10.2018)

Таліби намагаються витіснити урядові сили з контрольованої переважно ними провінції Фарах. Екстремісти здійснили напад на єдиний керований з Кабула населений пункт у провінції та вбили десятки силовиків. (12.11.2018)

За наявними наразі даними, ще менше 80 осіб отримали поранення в результаті вибуху. Поки що жодне з угруповань чи рухів не взяло на себе відповідальність за цей вибух. Минулого тижня нападник-смертник підірвав себе поблизу натовпу людей у центрі Кабула, внаслідок чого загинуло шестеро осіб, нагадує агенція новин dpa.

Нагадаємо, у Афганістані дедалі активніше виступає терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД). Ісламісти зазвичай скоюють напади на мусульман-шиїтів, котрих вони вважають "відступниками". Тож як правило мішенню терористів стають релігійні будівлі та заходи шиїтів.

Крім того, нерідко напади скоює й радикальний рух "Талібан", що веде боротьбу з нинішнім урядом Афганістану. Утім, мішенями талібів зазвичай стають урядові об'єкти та організації.

Унаслідок збройного протистояння та частих терактів у Афганістані щороку гинуть тисячі мирних жителів.

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