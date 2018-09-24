Вибух міни під Горлівкою: загинули троє дітей

Троє дітей загинули внаслідок вибуху міни поблизу підконтрольного сепаратистам міста Горлівка. Про це в неділю, 30 вересня, повідомили представники самопроголошеної "влади" міста. За їхніми даними, ще один 10-річний потерпілий опинився у тяжкому стані в лікарні, передає агенція новин "Інтерфакс".

Повідомляється, що діти натрапили на міну в одній з лісосмуг поблизу міста. "Влада" міста оголосила 1 жовтня одноденний траур за загиблими дітьми.

За даними ООН, з початку збройного протистояння на Донбасі загинуло вже більше 10 тисяч людей. Торік на Донбасі від протипіхотних мін загинуло більше людей, ніж у будь-якому іншому конфлікті на планеті за той самий період, наголошують у ООН, повідомляє агенція новин dpa.

Нагадаємо, 25 вересня президент України Петро Порошенко, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку, висловив переконання, що миротворча операція на Донбасі під егідою Організації Об'єднаних Націй допоможе відновити суверенітет і територіальну цілісність України.