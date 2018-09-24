Вибух міни під Горлівкою: загинули троє дітей

У Донецькій області троє дітей загинули в результаті підриву міни поблизу Горлівки. Ще один неповнолітній потерпілий опинився в тяжкому стані в лікарні.
Троє дітей загинули внаслідок вибуху міни поблизу підконтрольного сепаратистам міста Горлівка. Про це в неділю, 30 вересня, повідомили представники самопроголошеної "влади" міста. За їхніми даними, ще один 10-річний потерпілий опинився у тяжкому стані в лікарні, передає агенція новин "Інтерфакс".
Повідомляється, що діти натрапили на міну в одній з лісосмуг поблизу міста. "Влада" міста оголосила 1 жовтня одноденний траур за загиблими дітьми.
За даними ООН, з початку збройного протистояння на Донбасі загинуло вже більше 10 тисяч людей. Торік на Донбасі від протипіхотних мін загинуло більше людей, ніж у будь-якому іншому конфлікті на планеті за той самий період, наголошують у ООН, повідомляє агенція новин dpa.
Нагадаємо, 25 вересня президент України Петро Порошенко, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку, висловив переконання, що миротворча операція на Донбасі під егідою Організації Об'єднаних Націй допоможе відновити суверенітет і територіальну цілісність України.
Поблизу контрольного пункту загорілася трава і вибухають міни і снаряди. Це створює небезпеку для цивільних, які перебувають поблизу. (29.08.2018)
У штабі ООС повідомили, що 26 серпня двоє українських військових загинули і ще двоє отримали бойові травми через вибух міни, спричинений необережністю. (26.08.2018)
Українські правозахисники передали до Міжнародного кримінального суду у Гаазі інформацію про сексуальне насильство у зоні конфлікту на Донбасі. Активісти сподіваються на покарання винних. (27.09.2018)