Вибухонебезпечна селітра: де і скільки її зберігають в Україні

Аміачна селітра (нітрат амонію) є одним з найважливіших добрив у сільському господарстві. Українські аграрії щороку використовують понад півтора мільйона тонн аміачної селітри. Виробляють її на трьох заводах: "Черкаський Азот", "Сєверодонецьке об'єднання Азот", "Рівнеазот". Дехто зараховує сюди ще "Концерн СТІРОЛ", який розташований на непідконтрольній Україні території Донецької області. Всі вони входять в компанію OSTCHEM, яка є ключовим напрямком бізнесу Group DF українського олігарха Дмитра Фірташа. Ці підприємства вироблять щороку до двох мільйонів тонн аміачної селітри. Більшість її споживають українські аграрії, якась частина експортується.

Вибухонебезпечна суміш

Окрім цього, аміачну селітру використовують і для виготовлення вибухівки. Вона є надзвичайно пожежонебезпечною і у разі нагрівання до 210 градусів може загорітися. А якщо її нагрівати у замкненому просторі, аміачна селітра може вибухнути.

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В Україні діє спеціальний наказ Держкомітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду щодо правил переробки та зберігання селітри. Аміачна селітра, яка зберігається на відкритих майданчиках, практично не здатна вибухати, а може тільки горіти. Але під час тривалого відкритого зберігання вибухнути може і вона. Гарантійний строк зберігання аміачної селітри зараз в Україні становить лише шість місяців. "У нас селітра довго не лежить, бо на неї є попит. Всі склади зберігання аміачної селітри сертифікують і ретельно перевіряють. Таких складів в Україні понад 600. Вони розпорошені по всій країні", - розповів DW експерт з хімічної галузі і ринку добрив, керівник проєкту "Інфоіндустрія" Дмитро Гордійчук.

Вибух селітри у порту Бейрута зруйнував значну частину столиці Лівану

Тотальна перевірка

Після потужного вибуху в Бейруті, де, за попередніми даними влади Лівану, детонувало 2,7 тисячі тонн аміачної селітри, яка зберігалася у неналежному стані в порту близько шести років, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив перевірити на безпечність зберігання аміачної селітри в країні. Керівників міністерства інфраструктури, державних служб України з надзвичайних ситуацій та з питань праці, Національної поліції та обласних адміністрацій прем'єр зобов'язав особисто проконтролювати та прозвітувати до 15 вересня, як і де в Україні зберігається аміачна селітра.

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Готуючись до раптових позапланових перевірок, компанія Group DF на випередження заявила, що українське законодавство забезпечує надійний контроль безпеки хімічних заводів, які є виробниками аміачної селітри, а додаткові перевірки, ініційовані сьогодні владою, тільки посилять безпеку всього циклу виробництва, зберігання і транспортування аміачної селітри. "Всі підприємства холдингу Ostchem відповідають вимогам українського законодавства, а вся продукція підприємств зберігається чітко у відповідності до стандартів. Практично 95 відсотків аміачної селітри на наших підприємствах зберігається окремо в герметично запакованих спеціальних м'яких контейнерах з поліпропіленової тканини в біг-бегах, що значно зменшує її вибухонебезпечність", - йдеться у пресрелізі компанії Group DF.

Завод "Азот" у Сєверодонецьку - один із тих, що виробляють аміачну селітру в Україні

Там також зазначають, що всі заводи та склади групи є режимними об'єктами і належать до категорії об'єктів підвищеної небезпеки. Щорічно на об'єктах проводяться перевірки, зокрема Службою безпеки (СБУ), на відповідність вимогам правил безпеки. У пресслужбі зазначають, що їхні підприємства сертифіковані за міжнародним стандартом ISO 9001, який визначає вимоги до системи менеджменту якості організацій і підприємств. І така сертифікація відбувається щорічно, що є однією з вимог глобальних покупців і трейдерів азотних добрив. Ці представники перевіряють весь виробничий цикл логістики: зберігання, доставку, перевалку аміачної селітри в портах.

Чи безпечні морські порти?

Після вибуху в Бейруті у ЗМІ з'явилася інформація, що в порту Миколаєва може зберігатися з 2018 року понад 3,2 тисячі тонн простроченої конфіскованої аміачної селітри, яка може потенційно вибухнути. Однак Миколаївський морський порт спростував цю інформацію. "Дійсно, у вересні 2018 року судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт з вантажем селітри аміачної в біг-бегах вагою по 500 кілограмів. Загалом із судна було вивантажено селітри аміачної загальною вагою брутто 3,2 тисячі тонн. Але вивезення вищезазначеної вантажної партії з території Миколаївського морського порту було завершено на початку 2019 року", - йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України.

Експерти кажуть, що в українських портах селітра зазвичай зберігається недовго

Дмитро Гордійчук наголошує, що у морських портах діє ще більш ретельна перевірка складів з селітрою і вона там, мовляв, не затримується, оскільки оренда портових складів для трейдерів обходиться надто дорого.

Контроль є

Експерт аграрного ринку Володимир Лапа, який кілька років працював у держслужбі з безпеки харчових продуктів, розповів DW, що нині імпорт селітри трейдери здійснюють, але це незначні обсяги, які швидко розкуповуються. А заводи і порти, де є аміачна селітра, за словами експерта, ретельно перевіряються органами контролю раз на рік або позапланово, якщо є скарги.

Лапа не виключає, що на деяких складах є порушення норм зберігання аміачної селітри, зокрема простроченої, однак, за його словами, система контролю за виробництвом та зберіганням цієї продукції в Україні працює. "Аміачна селітра в Україні виробляється з 1970-х років, і за часів незалежності України ми не пам'ятаємо жодного випадку, щоб були якісь вибухи через неї. Аграрії купують її з коліс і відразу використовують", - каже Лапа.

Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри Вибух на хімзаводі в Оппау 1 вересня 1921 року на хімзаводі BASF в Оппау поблизу Людвігсгафена вибухнула ємність для зберігання міндобрив. Тоді здетонувало 4,5 тисячі тонн аміачної селітри. Унаслідок катастрофи загинула 561 особа й майже дві тисячі зазнали поранень. Вибух цілком знищив хімзавод. Крім того, було також повністю або частково зруйновано 800 житлових будинків з приблизно тисячі, що на той час були в Оппау.

Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри Трагедія у Техас-Сіті 1947 року в порту міста Техас-Сіті у США загорівся французький сухогруз Grandcamp із 2300 тоннами аміачної селітри на борту. Пожежа призвела до потужного вибуху, що спричинив значні руйнування як у самому порту, так і в місті. Тоді загинуло більше 500 людей, тисячі інших дістали поранень. Того ж року сухогруз з вантажем аміачної селітри вибухнув в порту Бреста у Франції. Загинула 21 особа.

Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри Аварія на хімзаводі поблизу Тулузи у Франції У вересні 2001 року на одному з заводів з виробництва міндобрив, розташованому поблизу південного французького міста Тулуза, так само вибухнули ємності з нітратом амонію. Тоді загинула 31 людина, ще 2,5 тисячі осіб отримали поранення. Вибухова хвиля спричинила значні руйнування.

Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри Вибух на залізничній станції Ренчхон у КНДР 2004 року сталося зіткнення автоцистерни і двох залізничних вагонів з аміачною селітрою на станції Ренчхон в Північній Кореї, що розташована поблизу кордону з Китаєм. Пролунав потужний вибух. Тоді загинуло 169 осіб, у тому числі багато дітей. Ще 1300 людей отримали поранення. Вибухова хвиля зруйнувала й пошкодила багато будівель.

Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри Аварія на хімзаводі у Техасі 15 людей загинуло й 200 дістали поранень у квітні 2013 року від вибуху на хімзаводі поблизу містечка Вест у Техасі. Десятки будинків були повністю зруйновані, зокрема школи та лікарня. Вважається, що тоді потужний вибух так само спричинила аміачна селітра. Сила вибуху була такою, що його чули за 70 кілометрів від місця події, а сейсмологи зафіксували навіть невеликий землетрус.

Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри Вибух у Бейруті Увечері 4 серпня 2020 року стався вибух на території порту ліванської столиці Бейрута. На одному з портових складів зберігалося понад 2,7 тисячі тонн аміачної селітри, котра вибухнула під час пожежі. Потужна вибухова хвиля вщент зруйнувала сам порт, а також заподіяла значних руйнувань у центральній частині міста. Загинуло понад 130 осіб, ще 5000 людей дістали поранень. Автор: Валерій Сааков

