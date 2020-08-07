Вибухонебезпечна селітра: де і скільки її зберігають в Україні

Після руйнівного вибуху у порту Бейрута, який знищив частину столиці Лівану, в Україні взялися терміново перевіряти безпечність зберігання аміачної селітри. Країна є одним із лідерів виробництва селітри у світі.
Аміачна селітра (нітрат амонію) є одним з найважливіших добрив у сільському господарстві. Українські аграрії щороку використовують понад півтора мільйона тонн аміачної селітри. Виробляють її на трьох заводах: "Черкаський Азот", "Сєверодонецьке об'єднання Азот", "Рівнеазот". Дехто зараховує сюди ще "Концерн СТІРОЛ", який розташований на непідконтрольній Україні території Донецької області. Всі вони входять в компанію OSTCHEM, яка є ключовим напрямком бізнесу Group DF українського олігарха Дмитра Фірташа. Ці підприємства вироблять щороку до двох мільйонів тонн аміачної селітри. Більшість її споживають українські аграрії, якась частина експортується.
Окрім цього, аміачну селітру використовують і для виготовлення вибухівки. Вона є надзвичайно пожежонебезпечною і у разі нагрівання до 210 градусів може загорітися. А якщо її нагрівати у замкненому просторі, аміачна селітра може вибухнути.
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В Україні діє спеціальний наказ Держкомітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду щодо правил переробки та зберігання селітри. Аміачна селітра, яка зберігається на відкритих майданчиках, практично не здатна вибухати, а може тільки горіти. Але під час тривалого відкритого зберігання вибухнути може і вона. Гарантійний строк зберігання аміачної селітри зараз в Україні становить лише шість місяців. "У нас селітра довго не лежить, бо на неї є попит. Всі склади зберігання аміачної селітри сертифікують і ретельно перевіряють. Таких складів в Україні понад 600. Вони розпорошені по всій країні", - розповів DW експерт з хімічної галузі і ринку добрив, керівник проєкту "Інфоіндустрія" Дмитро Гордійчук.
Після потужного вибуху в Бейруті, де, за попередніми даними влади Лівану, детонувало 2,7 тисячі тонн аміачної селітри, яка зберігалася у неналежному стані в порту близько шести років, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив перевірити на безпечність зберігання аміачної селітри в країні. Керівників міністерства інфраструктури, державних служб України з надзвичайних ситуацій та з питань праці, Національної поліції та обласних адміністрацій прем'єр зобов'язав особисто проконтролювати та прозвітувати до 15 вересня, як і де в Україні зберігається аміачна селітра.
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Готуючись до раптових позапланових перевірок, компанія Group DF на випередження заявила, що українське законодавство забезпечує надійний контроль безпеки хімічних заводів, які є виробниками аміачної селітри, а додаткові перевірки, ініційовані сьогодні владою, тільки посилять безпеку всього циклу виробництва, зберігання і транспортування аміачної селітри. "Всі підприємства холдингу Ostchem відповідають вимогам українського законодавства, а вся продукція підприємств зберігається чітко у відповідності до стандартів. Практично 95 відсотків аміачної селітри на наших підприємствах зберігається окремо в герметично запакованих спеціальних м'яких контейнерах з поліпропіленової тканини в біг-бегах, що значно зменшує її вибухонебезпечність", - йдеться у пресрелізі компанії Group DF.
Там також зазначають, що всі заводи та склади групи є режимними об'єктами і належать до категорії об'єктів підвищеної небезпеки. Щорічно на об'єктах проводяться перевірки, зокрема Службою безпеки (СБУ), на відповідність вимогам правил безпеки. У пресслужбі зазначають, що їхні підприємства сертифіковані за міжнародним стандартом ISO 9001, який визначає вимоги до системи менеджменту якості організацій і підприємств. І така сертифікація відбувається щорічно, що є однією з вимог глобальних покупців і трейдерів азотних добрив. Ці представники перевіряють весь виробничий цикл логістики: зберігання, доставку, перевалку аміачної селітри в портах.
Після вибуху в Бейруті у ЗМІ з'явилася інформація, що в порту Миколаєва може зберігатися з 2018 року понад 3,2 тисячі тонн простроченої конфіскованої аміачної селітри, яка може потенційно вибухнути. Однак Миколаївський морський порт спростував цю інформацію. "Дійсно, у вересні 2018 року судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт з вантажем селітри аміачної в біг-бегах вагою по 500 кілограмів. Загалом із судна було вивантажено селітри аміачної загальною вагою брутто 3,2 тисячі тонн. Але вивезення вищезазначеної вантажної партії з території Миколаївського морського порту було завершено на початку 2019 року", - йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України.
Дмитро Гордійчук наголошує, що у морських портах діє ще більш ретельна перевірка складів з селітрою і вона там, мовляв, не затримується, оскільки оренда портових складів для трейдерів обходиться надто дорого.
Експерт аграрного ринку Володимир Лапа, який кілька років працював у держслужбі з безпеки харчових продуктів, розповів DW, що нині імпорт селітри трейдери здійснюють, але це незначні обсяги, які швидко розкуповуються. А заводи і порти, де є аміачна селітра, за словами експерта, ретельно перевіряються органами контролю раз на рік або позапланово, якщо є скарги.
Лапа не виключає, що на деяких складах є порушення норм зберігання аміачної селітри, зокрема простроченої, однак, за його словами, система контролю за виробництвом та зберіганням цієї продукції в Україні працює. "Аміачна селітра в Україні виробляється з 1970-х років, і за часів незалежності України ми не пам'ятаємо жодного випадку, щоб були якісь вибухи через неї. Аграрії купують її з коліс і відразу використовують", - каже Лапа.