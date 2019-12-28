Вибухи бандеролей у Нідерландах: жертв немає

На двох нідерландських підприємствах у середу, 12 лютого, сталися вибухи. Підозрюють, що вибухнули начинені вибухівкою бандеролі. Жертв немає, повідомила поліція.

Інциденти сталися в Амстердамі та в місті Керкраде на південному сході Нідерландів. Чи були ці вибухи між собою пов'язані, поліції поки що не відомо.

У минулі тижні заміновані поштові відправлення були виявлені співробітниками багатьох нідерландських підприємств та організацій, проте раніше вони не вибухали. Поліція ще не повідомляла про зловмисників чи їхні мотиви.