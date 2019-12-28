 Вибухи бандеролей у Нідерландах: жертв немає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2020

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Новини

Вибухи бандеролей у Нідерландах: жертв немає

На двох підприємствах у Нідерландах вибухнули начинені вибухівкою поштові відправлення. За даними поліції, жертв немає.

Рятувальні служби біля будівлі в Амстердамі, де стався вибух

Рятувальні служби біля будівлі в Амстердамі, де стався вибух

DW.COM

Влада країни зробила замало для захисту євреїв під час Другої світової війни, а чиновники робили те, що їм наказували нацистські окупанти, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. (26.01.2020)

На двох нідерландських підприємствах у середу, 12 лютого, сталися вибухи. Підозрюють, що вибухнули начинені вибухівкою бандеролі. Жертв немає, повідомила поліція.

Інциденти сталися в Амстердамі та в місті Керкраде на південному сході Нідерландів. Чи були ці вибухи між собою пов'язані, поліції поки що не відомо.

У минулі тижні заміновані поштові відправлення були виявлені співробітниками багатьох нідерландських підприємств та організацій, проте раніше вони не вибухали. Поліція ще не повідомляла про зловмисників чи їхні мотиви.

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