Виборів ще не було, а репресії вже є: німецькі експерти про методи Лукашенка

Одна з основних особливостей цієї виборчої кампанії у Білорусі - високий рівень тиску влади на претендентів, на спостерігачів за виборчою кампанією та на учасників протестів, відзначають експерти.
Штефані Шиффер
"Раніше репресії були одразу після виборів, як в 2010 році. Щоб вони були до виборів, такого ми ще не бачили", - відзначила в інтерв'ю DW голова правозахисної організації "Європейський обмін" Штефані Шиффер (Stefanie Schiffer).
Шиффер вважає, що ситуація в Білорусі погіршується, а багатьох жителів фактично залякують. Із цим згоден і голова німецького відділу правозахисної організації Libereco Марко Фібер (Marco Fieber): "Найбільше нас дивує кількість затриманих напередодні виборів, до яких ще майже місяць. Починаючи з травня, затримані 900 людей. І знову є політв'язні - понад два десятки осіб".
Вибори без міжнародних спостерігачів?
Ще однією особливістю цих виборів може стати відсутність міжнародних спостерігачів, впевнена Штефані Шиффер. Так, 15 липня стало відомо, що ОБСЄ не надсилатиме своїх спостерігачів у Білорусь через відсутність запрошення.
"Такого раніше не було, міжнародні спостерігачі завжди брали участь. ЦВК Білорусі ухвалила це рішення через коронавірус. Але, в принципі, не дуже зрозуміло тоді, чому вибори проводити можна, а спостерігачів запрошувати - ні", - відзначила Шиффер.
Відмова у реєстрації опонентам Лукашенка
На думку експертки, ця виборча кампанія відрізняється від минулих тим, що одразу кілька опонентів Лукашенка не зареєстрували кандидатами в президенти і таким чином не допустили їх до подальшої участі у передвиборній кампанії. "І у випадку Бабарика, і у випадку Цепкала недопущення є сумнівним кроком з юридичної точки зору та позбавленням білоруських виборців їхніх прав. І на Заході, і серед білоруського населення виникає враження, що влада боїться", - додала Шиффер.
Марко Фібер
Обоє експерти звернули увагу на "жахливі" умови утримання громадян, арештованих за участь у вуличних акціях. У 2010 році Libereco проводила кампанію зі звільнення політв'язнів і нині організація має намір привертати увагу ЄС до ситуації в Білорусі, заявив Марко Фібер: "Є чутки про жорсткі умови утримання Тихановського. Ми не можемо цьому запобігти. Але ми хочемо, щоб білоруським чиновникам було зрозуміло, що в Європі прискіпливо за ними спостерігають".
"Зрозуміло, чому не допустили Бабарика. Він справді міг мобілізувати багатьох виборців. Що ж до Тихановської, яка нині - єдина справді опозиційна кандидатка, то вона, звісно, теж отримає голоси. Але вона не зможе закликати до протестів. Її чоловік у в'язниці, у неї діти, їй, як вона сама говорила, погрожували. У неї зв'язані руки", - додав Фібер.
Німецькі експерти не виключають впровадження європейських санкцій щодо Білорусі - так, як це вже було у 2010 році. "Ми сподіваємося, що до санкцій не дійде, що режим змінить своє жорстке ставлення. Навіть якщо це і звучить не дуже реалістично", - сказала Штефані Шиффер.
Олександр Лукашенко править Білоруссю понад чверть століття
Минулого тижня низка депутатів Європарламенту та офіційних представників ЄС уже заявила про потребу розглянути можливість впровадження санкцій проти Олександра Лукашенка та його оточення. "Євросоюз повинен засвоїти урок із завчасного зняття санкцій у 2016 році та бути постійно готовим запровадити нові санкції", - відзначив голова делегації Європарламенту із відносин з Білоруссю Роберт Бедронь.
Офіційний Берлін теж уважно стежить за ситуацією, але поки висловлюється більш стримано. В інтерв'ю DW координатор уряду ФРН зі співпраці з Росією, Центральною Азією та країнами "Східного партнерства" Дірк Візе (Dirk Wiese) заявив: "Ми занепокоєні подіями у Білорусі та вимагаємо від білоруської влади допустити міжнародних спостерігачів. Усі інші рішення про порушення принципів чесних та вільних виборів ми обговорюватимемо з нашими європейськими партнерами.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
П'ятірка кандидатів у президенти
За посаду президента Білорусі боротимуться п'ять осіб - стільки кандидатів зареєструвала ЦВК 14 липня після перевірки необхідних документів. Це дружина блогера-опозиціонера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутатка Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Громада" Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Без Бабарика та Цепкала
Колишнього банкіра Віктора Бабарика, якого вважали одним з головних конкурентів Лукашенка, а також ексголову Парку високих технологій Валерія Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти. Голова ЦВК Лідія Єрмошина (на фото) зачитала листа з Комітету державного контролю, у якому стверджувалось, що Бабарико керував злочинним угрупованням, що відмивало гроші. Бабарико такі закиди спростовує.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Протести і затримання
14 липня у всій країні відбулися несанкціоновані акції на підтримку Бабарика і Цепкала. Люди вийшли на вулиці Мінська, Пружан, Гомеля, Бреста, Солігорська, Бобруйська, Стовбців і Гродна. Під час розгону акцій міліціонери часто застосовували силу, били людей палицями й ногами. За даними центру "Весна", у білоруській столиці затримали 173 людей, у інших містах - ще кілька десятків осіб.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Підписи зібрали не всі
Спершу у президентських перегонах брали участь 15 осіб. Необхідні для висування у кандидати в президенти 100 тисяч підписів виборців зібрали групи шести претендентів. Ексголова Парку високих технологій Валерій Цепкало, за даними ЦВК, не зібрав потрібної кількості підписів. При цьому група Цепкала здала 160 тисяч підписів і має намір оскаржити відмову в реєстрації у суді.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Особливості виборів-2020
Найбільший сюрприз цієї виборчої кампанії - участь у ній двох вихідців з номенклатури: вже згаданих Віктора Бабарика та Валерія Цепкала (на фото). Президент Олександр Лукашенко, що керує країною з 1994 року, балотується вже вшосте. Під час кампанії він неодноразово заявляв, що "країну ми їм не віддамо" - не уточнюючи, кому саме.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Вибори на тлі поширення коронавірусу
Серйозний відбиток на кампанію наклала пандемія COVID-19. Ставлення до неї у Лукашенка та його опонентів прямо протилежне. Глава держави неодноразово намагався применшити небезпеку пандемії, переконував, що найкраще від вірусу захищає горілка, баня й трактор, а на початку липня заявив, що вірус переможений. Його опоненти підкреслено дотримувались дистанції та носили маски.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Без соціології - "Психо3%"
Уперше вибори президента Білорусі відбуваються за відсутності інформації про електоральні рейтинги їхніх учасників. Деякі онлайн-ресурси провели нерепрезентативні опитування своїх відвідувачів. Лукашенко в них отримував близько 3%, сильно поступаючись і Бабарику, і Цепкалу. Влада опитування заборонила, а суперники президента зробили цифру 3% мемом.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Без статусної опозиції
Уперше за всю історію незалежної Білорусі традиційна опозиція не висунула свого представника на президентських виборах. Когорта партій і рухів намагалися шляхом праймеріз визначити так званого єдиного кандидата від демократичних сил. Ця процедура, у якій взяли участь п'ять претендентів, супроводжувалася скандалами, пов'язаними з голосуванням. А потім її зовсім скасували через пандемію.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Арешт та кримінальна справа Тихановського
З початку кампанії здійснюються прогнози, що влада діятиме на цих виборах за силовим сценарієм - максимального тиску на опонентів. 29 травня у Гродні під час протесту затримали відеоблогера Сергія Тихановського. Він хотів сам брати участь у виборах, але його групу ЦВК не зареєструвала - на відміну від групи його дружини Світлани. Після арешту щодо Тихановського порушили дві кримінальні справи.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Арешт та кримінальна справа Бабарика
18 червня затримали Віктора Бабарика та його сина Едуарда, голову виборчого штабу ексбанкіра. 19 червня пройшли акції солідарності з ними, близько 100 людей були затримані. 21 червня Віктору й Едуарду Бабарикам оголосили обвинувачення, конкретні статті КК не називали. Правозахисна організація Amnesty International визнала обох Бабариків та Сергія Тихановського в'язнями сумління.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Борсання Лукашенка
Президент Олександр Лукашенко заявив, що якщо він "поведеться демократично", то втратить країну та його "проклянуть". Кампанія Лукашенка, відзначають аналітики, сповнена протиріч. Він та його соратники звинувачують Росію у втручанні у вибори та говорять про "ляльководів з "Газпрому" й вище". Паралельно з такими заявами Лукашенко вже двічі зустрічався з Путіним.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Нові технології - Telegram і відеоблогери
Вибори-2020 дуже відрізняються від попередніх активним використанням цифрових технологій. Членів ініціативних груп набирали у мережі, там же домовлялися, де й коли можна поставити підпис за потенційного кандидата. Із зустрічей з ними, пікетів та акцій протесту проводилися прямі трансляції в YouTube, у Telegram розгорнулася справжня "війна" зливів, витоків, фейків та їхніх спростувань.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Європа закликає дотримуватись закону
Вибори призначені на 9 серпня. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Мінськ припинити "травлю та переслідування" кандидатів від опозиції та дозволити їм реалізувати їхні громадянські та політичні права. Після відмови у реєстрації Бабарика та Цепкала Боррель заявив, що цей крок Мінська "обмежив можливість громадян країни виявити свою волю та підриває демократичність виборів".
Автор: Володимир Дорохов, Катерина Крижановська
Дата
20.07.2020
Автор
Микита Баталов, Ольга Капустіна, Анастасія Брунс