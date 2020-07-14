Виборів ще не було, а репресії вже є: німецькі експерти про методи Лукашенка

Після відмови ЦВК зареєструвати Віктора Бабарика та Валерія Цепкала кандидатами у президенти Білорусі відбулися стихійні акції на їхню підтримку. Правоохоронці затримали понад 250 учасників. При цьому спостерігачі відзначають жорсткі дії міліції, які порівнюють із придушенням протестів 2010 року. Опитані DW німецькі експерти вважають, що ситуація у Білорусі погіршується, а теперішня президентська кампанія суттєво відрізняється від попередніх.

Високий рівень тиску з боку влади

Одна з основних особливостей цієї виборчої кампанії у Білорусі - високий рівень тиску влади на претендентів, на спостерігачів за виборчою кампанією та на учасників протестів, відзначають експерти.

Штефані Шиффер

"Раніше репресії були одразу після виборів, як в 2010 році. Щоб вони були до виборів, такого ми ще не бачили", - відзначила в інтерв'ю DW голова правозахисної організації "Європейський обмін" Штефані Шиффер (Stefanie Schiffer).

Шиффер вважає, що ситуація в Білорусі погіршується, а багатьох жителів фактично залякують. Із цим згоден і голова німецького відділу правозахисної організації Libereco Марко Фібер (Marco Fieber): "Найбільше нас дивує кількість затриманих напередодні виборів, до яких ще майже місяць. Починаючи з травня, затримані 900 людей. І знову є політв'язні - понад два десятки осіб".

Вибори без міжнародних спостерігачів?

Ще однією особливістю цих виборів може стати відсутність міжнародних спостерігачів, впевнена Штефані Шиффер. Так, 15 липня стало відомо, що ОБСЄ не надсилатиме своїх спостерігачів у Білорусь через відсутність запрошення.

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"Такого раніше не було, міжнародні спостерігачі завжди брали участь. ЦВК Білорусі ухвалила це рішення через коронавірус. Але, в принципі, не дуже зрозуміло тоді, чому вибори проводити можна, а спостерігачів запрошувати - ні", - відзначила Шиффер.

Відмова у реєстрації опонентам Лукашенка

На думку експертки, ця виборча кампанія відрізняється від минулих тим, що одразу кілька опонентів Лукашенка не зареєстрували кандидатами в президенти і таким чином не допустили їх до подальшої участі у передвиборній кампанії. "І у випадку Бабарика, і у випадку Цепкала недопущення є сумнівним кроком з юридичної точки зору та позбавленням білоруських виборців їхніх прав. І на Заході, і серед білоруського населення виникає враження, що влада боїться", - додала Шиффер.

Марко Фібер

Обоє експерти звернули увагу на "жахливі" умови утримання громадян, арештованих за участь у вуличних акціях. У 2010 році Libereco проводила кампанію зі звільнення політв'язнів і нині організація має намір привертати увагу ЄС до ситуації в Білорусі, заявив Марко Фібер: "Є чутки про жорсткі умови утримання Тихановського. Ми не можемо цьому запобігти. Але ми хочемо, щоб білоруським чиновникам було зрозуміло, що в Європі прискіпливо за ними спостерігають".

"Зрозуміло, чому не допустили Бабарика. Він справді міг мобілізувати багатьох виборців. Що ж до Тихановської, яка нині - єдина справді опозиційна кандидатка, то вона, звісно, теж отримає голоси. Але вона не зможе закликати до протестів. Її чоловік у в'язниці, у неї діти, їй, як вона сама говорила, погрожували. У неї зв'язані руки", - додав Фібер.

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Чи впровадить ЄС санкції щодо Білорусі?

Німецькі експерти не виключають впровадження європейських санкцій щодо Білорусі - так, як це вже було у 2010 році. "Ми сподіваємося, що до санкцій не дійде, що режим змінить своє жорстке ставлення. Навіть якщо це і звучить не дуже реалістично", - сказала Штефані Шиффер.

Олександр Лукашенко править Білоруссю понад чверть століття

Минулого тижня низка депутатів Європарламенту та офіційних представників ЄС уже заявила про потребу розглянути можливість впровадження санкцій проти Олександра Лукашенка та його оточення. "Євросоюз повинен засвоїти урок із завчасного зняття санкцій у 2016 році та бути постійно готовим запровадити нові санкції", - відзначив голова делегації Європарламенту із відносин з Білоруссю Роберт Бедронь.

Офіційний Берлін теж уважно стежить за ситуацією, але поки висловлюється більш стримано. В інтерв'ю DW координатор уряду ФРН зі співпраці з Росією, Центральною Азією та країнами "Східного партнерства" Дірк Візе (Dirk Wiese) заявив: "Ми занепокоєні подіями у Білорусі та вимагаємо від білоруської влади допустити міжнародних спостерігачів. Усі інші рішення про порушення принципів чесних та вільних виборів ми обговорюватимемо з нашими європейськими партнерами.