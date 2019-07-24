 Виборчу комісію в суперечливому окрузі в Прилуках розпустили на тлі сутичок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2019

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Новини

Виборчу комісію в суперечливому окрузі в Прилуках розпустили на тлі сутичок

У ЦВК вирішили припинити повноваження виборчої комісії на окрузі в Прилуках у Чернігівській області та перебрали її повноваження на себе.

Будівля Центральної виборчої комісії (ЦВК)

Будівля Центральної виборчої комісії (фото з архіву)

Центральна виборча комісія (ЦВК) припинила повноваження всього складу окружної виборчої комісії (ОВК) на одномандатному окрузі номер 210, що у Прилуках Чернігівської області. Повідомлення про це було оприлюднене на сторінці ЦВК у Facebook у п'ятницю, 16 серпня.

У ЦВК пояснили своє рішення тим, що ця ОВК вчасно не надала уточнений протокол про результати голосування в окрузі. В Центральній виборчій комісії зазначили, що документ мав надійти до 12 години п'ятниці, і назвали бездіяльність ОВК "грубим порушенням Конституції та законів України".

Також у ЦВК повідомили, що до 18 серпня можна внести нові кандидатури для формування нового складу окружної комісії, а повноваження про встановлення підсумків голосування на окрузі перейдуть до Центрвиборчкому.

DW.COM

Окрім того, у ЦВК вирішили звернутися до Національної поліції України, аби гарантувати безпечне збереження виборчої документації. Раніше у п'ятницю, 16 серпня, у приміщенні ОВК відбулися сутички між прихильниками кандидатів що сперечаються за лідерство на цьому окрузі. Також ЗМІ повідомляли про прибуття на місце конфлікту так званих "тітушок".

Суперечки щодо результатів голосування в цьому окрузі точаться навколо однієї виборчої дільниці, яка була розташована в геріатричному пансіонаті - закладі для людей старшого віку. Суд на скаргу одного з кандидатів постановив визнати результати голосування на цій дільниці недійсними, однак ОВК ніяк не виконувала рішення суду. Після п'ятничного рішення про розпуск комісії ЦВК тепер виконала це рішення сама.

Відсутність голосів на одній дільниці може вплинути на результат голосування. За опублікуваними раніше результатами підрахунку голосів, в окрузі 210 переміг самовисуванець Сергій Коровченко із результатом у 21,23 відсотка голосів. Його найближчий конкурент, самовисуванець Борис Приходько виборов 21,11 відсотка підтримки виборців. В абсолютних цифрах розрив між ними складає лише близько ста голосів. Тож тепер результат голосування може змінитися. 

3 серпня ЦВК оприлюднила остаточні результати позачергових виборів до парламенту України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Згідно з цими даними, партія "Слуга народу" отримала 43,16 відсотка голосів виборців, "Опозиційна платформа - За життя" - 13,5 відсотка, ВО "Батьківщина" - 8,18, "Європейська солідарність" - 8,10, партія "Голос" - 5,82 відсотка. Ці п'ять партій потрапляють до парламенту, подолавши п'ятивідсотковий бар'єр.

ЦВК також встановила результати позачергових виборів до Верховної Ради у 198-ми зі 199-ти одномандатних виборчих округів. Перерахунок голосів виборців не завершений лише в окрузі 210 на Чернігівщині. Таким чином, ЦВК визнала обраними 423 народних депутатів України, зокрема: 225 - в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 198 - в одномандатних виборчих округах. Абсолютну більшість у новій Верховній Раді матиме пропрезидентська партія "Слуга народу".

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