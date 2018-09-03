Вибори у Швеції: перемагають соціал-демократи, правопопулісти зміцнюють позиції

На парламентських виборах у Швеції, які відбулися в неділю, 9 вересня, перемагає правляча Соціал-демократична партія. За даними екзит-полу телеканалу SVT , вона отримала 26,2 відсотка голосів. Утім, це значно менше, ніж під час виборів у 2014 році. Якщо результати голосування співпадуть з даними екзит-полів, це стане найнижчим показником за понад сто років, зазначає агенція AFP.

Друге місце, за даними екзит-полу SVT, посідає антиіммігрантська правопопулістська сила "Шведські демократи". За неї віддали голоси 19,2 відсотка виборців. На третій позиції - правоцентристська Помірна коаліційна партія, за яку проголосували 17,8 відсотка виборців. За даними іншого екзит-полу, "Шведські демократи" набирають 16,3 відсотка голосів та поступаються другим місцем консерваторам. На виборах 2014 року вони здобули 12,9 відсотка.

У парламенті Швеції - 349 місць. Досі провідні політичні сили категорично виключали створення урядової коаліції в парламенті з правими популістами. Проте результати сьогоднішніх виборів можуть значно змінити розклад сил у законодавчому органі країни та ускладнити утворення коаліції, оскільки ні теперішній урядовий яльянс лівих та зелених, ні союз навколо консерваторів не набирає більшості.

Посиленню позицій правопопулістів пояснюють зростанням антиіммігрантських настроїв у країні. Лише 2015 року Швеція з 10-мільйонним населенням прийняла майже 160 тисяч шукачів притулку. В розрахунку на кількість населення це - найвищий показник серед країн-членів ЄС.