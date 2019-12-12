 Вибори у Великобританії: партія Бориса Джонсона здобуває абсолютну більшість | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2019

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Новини

Вибори у Великобританії: партія Бориса Джонсона здобуває абсолютну більшість

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що тепер має "потужний мандат на Brexit", а лідер лейбористів Джеремі Корбін іде у відставку.

Реклама з портретом Бориса Джонсона на будівлі BBC в Лондоні

Консервативна партія прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона здобула перемогу на дострокових парламентських виборах. За даними підрахунку голосів з 600 округів, оприлюднених у п'ятницю, 13 грудня, "торі" матимуть щонайменше 326 місць у Палаті громад британського парламенту, тобто абсолютну більшість.

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Результати голосування є важливими для процедури виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, запланованого на кінець січня 2020 року. (12.12.2019)

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон заявив що "глибого шкодує" через те, що країна не вийшла зі складу ЄС до 31 жовтня. (03.11.2019)

Для остаточного підрахунку голосів потрібні дані з усіх 650 виборчих округів.

Лідер консерваторів Джонсон назвав перемогу "потужним мандатом на реалізацію виходу Великобританії зі складу Євросоюзу" (Brexit). Маючи більшість у Палаті громад, Джонсон зможе домогтися схвалення договору про Brexit, узгодженого ним із Брюсселем. Раніше угода про вихід Великобританії зі складу ЄС не дістала підтримки у британському парламенті, тому Brexit довелось відтермінуватидо 31 січня 2020 року.

Між тим лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін уже оголосив про намір піти у відставку з поста керівника політсили. Політик виступив з відповідною заявою у ніч на 13 грудня. "Це, очевидно, ніч, яка розчарувала", - поскаржився лідер лейбористів, маючи на увазі перші дані підрахунку голосів. Згідно з попередніми результатами, Лейбористська партія посяде друге місце приблизно з 200 мандатами із 650. Корбін зберіг своє місце в парламенті.

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Хто виграє, а хто програє від Brexit?

  • Усупереч власним очікуванням

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    "Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Екстравагантний керівник уряду

    Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?

  • ЄС - це Гітлер

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    Порівняння ЄС з Гітлером

    Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.

  • Напівкенійській президент і садистка-санітарка

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    "Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"

    Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.

  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


DW.COM

Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем'єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

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Як відучити політика від пластикових стаканчиків (09.10.2019)  

Хто виграє, а хто програє від Brexit?  

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Результати голосування є важливими для процедури виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, запланованого на кінець січня 2020 року.

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Коментар: Передріздвяна афера Brexit 12.12.2019

Схоже на те, що попри низьку популярність серед населення Борис Джонсон фінішує першим на виборах у Великобританії. У порівнянні з Джеремі Корбіном він видається людям меншим злом, пише Бірґіт Маас.

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В рамках передвиборчої кампанії британський прем'єр заявив, що його Консервативна партія є єдиною політичною силою, яка виведе країну з Європейського Союзу.

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