Вибори президента США: Джо Байден вперше виграв праймеріз

Колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у Південній Кароліні, які пройшли у суботу, 29 лютого. Згідно з результатами 99 відсотків підрахованих округів, Байден отримав 49 відсотків голосів.

На другому місці опинився сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс із 20 відсотками голосів, а на третьому - мільярдер Том Стеєр (11 відсотків), який оголосив, що припиняє участь у гонці. Кожен з решти учасників набрав менше десяти відсотків.

За Байдена проголосували представники різних вікових груп і суспільних верств. Утім, вирішальними стали голоси представників афроамериканської громади, 61 відсоток з яких проголосував за Байдена, а за Сандерса - 17 відсотків, пише агенція Reuters з посиланням на екзитпол Edison Research.

Для Байдена перемога у Південній Кароліні дуже важлива, бо до цього він ще не здобував перше місце у гонці всередині Демократичної партії за право брати участь у президентських виборах США, запланованих на листопад.

Для посилення своїх позицій перед наступними етапами перегонів, Байден та його представники намагаються переконати відомих політиків з поміркованими поглядами підтримати його кандидатуру. Водночас вони обережно підштовхують інших кандидатів до виходу із змагань, зазначає інформагенція АР.

Як повідомляється, решта кандидатів, серед яких ексмер міста Саут-Бенд в штаті Індіана Піт Буттіджич, сенаторка від Массачусетсу Елізабет Воррен та інші, візьмуть участь у "супервівторку". Він запланований на 3 березня, тоді праймеріз пройдуть у 15 штатах.

Нагадаємо, на останніх кокусах Демократичної партії у лютому в Неваді Берні Сандерс переміг Джо Байдена. На третьому місці опинився Піт Буттіджич. До цього, у праймеріз у штаті Нью-Гемпшир також переміг Берні Сандерс. На другому місці був Буттіджич, а на третьому - Байден.