Вибори мера Будапешта: ставленик Орбана зазнав поразки

На виборах мера у столиці Угорщини Будапешті, які відбулись у неділю, 13 жовтня, перемогу здобув 44-річний представник опозиції Гергей Карачонь. За попередніми даними, він набирає дещо більше 50 відсотків голосів.

Іштван Тарлош, який обіймав посаду мера з 2010 року, дістав підтримку близько 45 відсотків виборців. Тарлош - представник партії "Фідес-Угорський громадянський союз", яку очолює прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Тарлош публічно привітав Карачоня у присутності Орбана. Пізніше прем'єр заявив, що Тарлош стане його радником, і закликав опозицію до "співпраці".

Переможець виборів у Будапешті також конструктивно налаштований щодо своїх політичних опонентів. "Я б хотів вивести відносини між Будапештом і урядом на новий рівень. Ми готуємося не до війни, а до спільного будівництва", - натомість заявив Карачонь.

Він є представником зеленої, лівоцентристської партії "Діалог за Угорщину". У 2014 році його було обрано головою одного із районів угорської столиці.

Крім Будапешта, об'єднані сили опозиції виграли місцеві вибори в десяти великих угорських містах, зокрема, в Мішкольці, Печі і Дунауйвароші. Для партії "Фідес" Віктора Орбана, яка до цього перемагала на всіх великих виборах з 2010 року, це стало першою масовою поразкою.