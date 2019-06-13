Вибори лідера британських консерваторів: Джонсон зміцнив позиції

Після другого туру голосування за нового лідера Консервативної партії Великобританії, який відбувся у вівторок, 18 червня, залишилося п’ять претендентів. Лідер перегонів - колишній міністр закордонних справ Великобританії та ексмер Лондона Борис Джонсон, який отримав 126 з 313 голосів депутатів-консерваторів у Палаті громад. У першому турі він здобув 114 голосів.

До третього туру також пройшли глава МЗС країни Джеремі Хант (46 голосів), міністр охорони довкілля Майкл Гоув (41 голос), міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт (37 голосів) та міністр внутрішніх справ Саджид Джавід (33 голоси). Водночас з боротьби за крісло лідера консерваторів вибув ексміністр з питань Brexit Домінік Рааб, який отримав 30 голосів, інформує агентство новин Reuters.

Усі кандидати, які подолали другий тур, повинні взяти участь у телевізійних дебатах у вівторок ввечері. Третій тур голосування відбудеться у середу, 19 червня. Коли список претендентів скоротиться до двох осіб, тоді голосувати за фіналістів поштою будуть близько 160 тисяч членів Консервативної партії. Очікується, що нового голову партії, який обійме й посаду прем’єр-міністра, оберуть до кінця липня.

Раніше Борис Джонсон заявляв, що виведе Британію з Європейського Союзу до 31 жовтня незалежно від того, чи буде досягнута угода з Брюсселем щодо пом’якшення умов перехідного періоду. Такий намір Джонсона може призвести до протистояння майбутнього прем'єра з британським парламентом.