 Вибори лідера британських консерваторів: Джонсон зміцнив позиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2019

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Вибори лідера британських консерваторів: Джонсон зміцнив позиції

Ексглава британського МЗС Борис Джонсон є явним лідером після другого туру голосування на посаду голови Консервативної партії, який замінить чинну прем’єр-міністерку Терезу Мей.

Борису Джонсону вдалося зміцнити свої позиції в голосуванні за посаду лідера Консервативної партії Великобританії

Борису Джонсону вдалося зміцнити свої позиції в голосуванні за посаду лідера Консервативної партії Великобританії

Після другого туру голосування за нового лідера Консервативної партії Великобританії, який відбувся у вівторок, 18 червня, залишилося п’ять претендентів. Лідер перегонів - колишній міністр закордонних справ Великобританії та ексмер Лондона Борис Джонсон, який отримав 126 з 313 голосів депутатів-консерваторів у Палаті громад. У першому турі він здобув 114 голосів.

До третього туру також пройшли глава МЗС країни Джеремі Хант (46 голосів), міністр охорони довкілля Майкл Гоув (41 голос), міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт (37 голосів) та міністр внутрішніх справ Саджид Джавід (33 голоси). Водночас з боротьби за крісло лідера консерваторів вибув ексміністр з питань Brexit Домінік Рааб, який отримав 30 голосів, інформує агентство новин Reuters.

Усі кандидати, які подолали другий тур, повинні взяти участь у телевізійних дебатах у вівторок ввечері. Третій тур голосування відбудеться у середу, 19 червня. Коли список претендентів скоротиться до двох осіб, тоді голосувати за фіналістів поштою будуть близько 160 тисяч членів Консервативної партії. Очікується, що нового голову партії, який обійме й посаду прем’єр-міністра, оберуть до кінця липня.

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