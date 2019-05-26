 Вибори до Європарламенту в Німеччині: Зелені подвоїли результат 2014-го | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2019

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Вибори до Європарламенту в Німеччині: Зелені подвоїли результат 2014-го

За даними екзит-полів, на виборах до Європарламенту в Німеччині лідирують християнські демократи з результатом 28 відсотків. На другому місці Зелені з результатом 22 відсотки. Найбільших втрат зазнала СДПН.

Лідерка німецьких Зелених Анналена Бербок (в центрі) радіє через високих результат партії на виборах до Європарламенту

Лідерка німецьких Зелених Анналена Бербок (в центрі) радіє через високих результат партії на виборах до Європарламенту

Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи (ХДС/ХСС) перемагають на виборах у Європарламент у Німеччині. За даними екзит-полів, ці партії здобули підтримку 28 відсотків голосів виборців. Таким чином, партіям вдалося здобути першість попри втрату понад сім відсоткових пунктів у порівнянні з результатами голосування 2014 року.

На другому місці опинилася партія "Союз 90/Зелені" з результатом близько 22 відсотків голосів. Партія здобула найбільший приріст у результаті в порівнянні з попередніми виборами з-поміж усіх - плюс 11 пунктів. Таким чином, Зеленим вдалось подвоїти показники минулих виборів.

Найбільших втрат за результатами німецького голосування зазнала Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). За неї, згідно з даними екзит-полів, віддали голоси лише 15,5 відсотка виборців. У 2014 році партія мала підтримку 27,3 відсотка німців.

Натомість результати правих популістів з "Альтернативи до Німеччини" хоч і покращилися у порівнянні з минулими виборами, проте несуттєво. На нинішньому голосуванні до Європарламенту, за даними екзит-полів, вони здобули підтримку 10,5 відсотка німецьких виборців. Тоді як 2014 року за них віддали голоси 7,1 відсотка тих, хто прийшов на дільниці.

Незначний приріст голосів продемонстрували і ліберали з Вільної демократичної партії (ВДП). Вони здобули 5,5 відсотка голосів у порівнянні до 3,4 відсотка у 2014 році. Незначних втрат зазнала Ліва партія - 5,5 відсотка голосів на нинішніх виборах у порівнянні до 7,4 відсотка на минулих.

Перші неофіційні результати, які були оприлюднені пізніше та постійно корегуються, не продемонстрували суттєвих розбіжностей порівняно з даними екзит-полів. 

Попередні неофіційні підсумки голосування на виборах до Європарламенту в Німеччині станом на 21 годину за Києвом

Попередні неофіційні підсумки голосування на виборах до Європарламенту в Німеччині станом на 21 годину за Києвом

Перші реакції

Перші цифри вже прокоментували керівники СДПН та ХДС. Лідерка соціал-демократів Андреа Налес (Andrea Nahles) назвала такі показники підтримки виборців "вкрай невтішними" для СДПН. "Вони (результати виборів. - Ред.) свідчать, що нам потрібно ще багато чого зробити", - сказала Налес, цитує Reuters. За її словами, цього року СДПН вперше отримує гірший результат на виборах, що відбувалися на всій території Німеччини, ніж Зелені, посівши третє місце.

Натомість лідерка консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), незважаючи на втрати, запевнила, що цього разу ХДС досягла своїх цілей на цьогорічних вибори до Європарламенту. Крім того, Аннеґрет Крамп-Карренбауер відзначила підтримку Манфреда Вебера (Manfred Weber), котрий як провідний кандидат від консервативної Європейської народної партії (ЄНП), до якої входить ХДС/ХСС, претендуватиме на посаду голови Європейської Комісії. "Він - наша людина для посади голови Європейської Комісії", - сказала очільниця християнських демократів, цитує агенція новин Reuters.

Від Німеччини до Європарламенту за результатами виборів потрапляє найбільша кількість депутатів - 96. Тут обирати депутатів Європарламенту мали право 64,8 мільйона виборців, з яких 3,9 мільйона - громадяни інших країн ЄС. Явка, за даними ARD, становила 59 відсотків. Якщо ці дані підтвердяться, це буде найвищий показник явки на виборах до Європарламенту в країні, починаючи з 1994 року.

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