Вибори до Верховної Ради: партії оприлюднюють списки

Кілька українських політичних сил - об'єднання "Батьківщина", партії "Опозиційний блок" та "Громадянська позиція", а також Радикальна партія Олега Ляшка в понеділок, 10 червня, оприлюднили свої списки кандидатів у багатомандатному загальнодержавному окрузі на позачергових парламентських виборах, що мають відбутися 21 липня.

ВО "Батьківщина"

Список Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" очолила лідерка партії Юлія Тимошенко, другим номером списку став лідер партії "Основа", позафракційний народний депутат Сергій Тарута, на третій позиції - екс-глава СБУ Валентин Наливайченко. У п‘ятірку також увійшли заступник голови парламентської фракції "Батьківщини" Сергій Соболєв і депутатка від цієї фракції Олена Кондратюк.

На з'їзді політсили не оприлюднили імен решти кандидатів в народні депутати, які увійшли до списку. "Точно там Кожем'якін, Іван Григорович (Кириленко. - Ред.), Немиря. Не хочу говорити по місцях", - сказав Сергій Соболєв, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Виборчий штаб політсили очолює народний депутат Іван Кириленко.

Партія "Опозиційний блок"

Список "Опозиційного блоку" очолив лідер партії "Наші", позафракційний народний депутат Євген Мураєв. У першу десятку списку увійшли, серед інших, народні депутати Вадим Новинський та Олександр Вілкул, мер Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов, мер Маріуполя Вадим Бойченко, міський голова Запоріжжя Володимир Буряк та міський голова Ужгорода Богдан Андріїв.

Як зазначив Євген Мураєв, на форумі об'єднаних опозиційних сил "Довіряй справам" було представлено тільки першу десятку списку. Повний список "Опоблоку" в загальнодержавному окрузі оприлюднять згодом. Раніше партії "Опозиційний блок", "Партія миру та розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справам" об'єдналися, щоб спільно брати участь у парламентських виборах.

Партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка

Список партії "Громадянська позиція" затвердили 10 чеврня на з'їзді політсили. Список очолив лідер партії, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. У першій п'ятірці також - лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, голова партії "Рідна країна" Микола Томенко, лідер Європейської партії Микола Катеринчук, адвокатка і громадська діячка Марина Соловйова.

Радикальна партія Олега Ляшка

На з'їзді Радикальної партії Олега Ляшка 10 червня також було оголошено список політсили на виборах до Верховної Ради. Його очолив Олег Ляшко. До першої п'ятірки списку увійшли народні депутати Віктор Галасюк, Андрій Лозовой та Іван Савка (фракція "Народного фронту"), заступниця голови Чернівецької облради Інга Маковецька.

Загалом партія представила імена 41-го кандидата з верхньої частини партійного списку.

Нагадаємо, раніше свої списки представили, серед інших, партії "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" та "Голос".

Опитування КМІС: До ВР можуть пройти п'ять політсил

Якби вибори відбулися на початку червня, до парламенту потрапили б партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина", свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 26 травня по 7 червня. Результати опитування були оприлюднені 10 червня.

"Слугу народу" готові підтримати 48,5 відсотка респондентів серед тих, хто має намір голосувати і визначився зі своїм вибором, "Опозиційну платформу - За життя" - 11,8 відсотка опитаних, "Європейську солідарність" - 8,1 відсотка, а за ВО "Батьківщина" готові проголосувати 7,8 відсотка респондентів. Має шанси на потрапляння в парламент і партія "Голос" Святослава Вакарчука - її готові підтримати 5,6 відсотка опитаних, які визначилися зі своїм вибором.

За партію "Сила і честь" Ігоря Смешка віддали б свої голоси 3,8 відсотка, за Радикальну партію Олега Ляшка - 2,9, за ВО "Свобода" - 1,9, за "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка - 1,8 відсотка. Решта партій, за даними опитування, набирають менше одного відсотка голосів, зокрема "Українська стратегія" Володимира Гройсмана - 0,5 відсотка.

Водночас понад 24 відсотки респондентів заявили, що не визначилися, за яку партію вони проголосували б, ще 1,5 відсотка відмовилися відповісти, або сказали, що зіпсували б бюлетень, а 6,6 відсотка - не брали б участі в голосуванні.

Соціологи опитали близько двох тисяч респондентів, статистична похибка вибірки не перевищує 3,3 відсотка.