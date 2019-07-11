 Вибори в Україні: як партії борються за молодих виборців | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.07.2019

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Україна

Вибори в Україні: як партії борються за молодих виборців

Соціологи прогнозують, що молодь, ймовірно, проігнорує похід на виборчі дільниці 21 липня. Це може стати критичним фактором для кількох партій, тож вони активно виборюють голоси молодих виборців.

Ostukraine Krise 17.04.2014 Lugansk (Reuters)

Молодь - одна з основних груп виборців кількох партій, які беруть участь у цьогорічних дострокових парламентських виборах в Україні. Саме на неї роблять ставку політичні сили, коли агітують на концертах та через смартфони. Однак соціологи попереджають, що з українською молоддю такі заходи можуть взагалі не спрацювати.

Молодь може вплинути на майбутній парламент

Останні соціологічні дані Київського міжнародного інституту соціології свідчать, що на початок липня понад 48 відсотків українських виборців точно готові прийти на вибори, 17 відсотків ще сумніваються щодо цього, 26 відсотків точно не прийдуть на виборчі дільниці, а сімом відсоткам було складно визначитись. 

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Дещо раніше соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила дані дослідження щодо явки на вибори, за якими чверть українських виборців - в основному, молодь та люди середнього віку - може проігнорувати голосування 21 липня, оскільки вже запланувала відпочинок. "Молодь менш активна у виборчому процесі. Цього разу головний чинник - відпустки", - констатує у розмові з DW заступник директора соціологічної служби "Рейтинг" Любомир Мисів.

За його словами, фактор відпусток може підкорегувати склад майбутнього українського парламенту. Від відпочинкового настрою молоді можуть виграти партії "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина", основу електорату яких складають люди старшого віку. А у програші від виборів влітку можуть опинитись партії "Слуга народу", "Європейська cолідарність" та "Голос", які cпираються саме на молодь. "Електоральні вподобання через фактор відпусток коливатимуться в межах лише одного відсотка. Однак цей відсоток може бути критичним для потрапляння в парламент, наприклад, партій "Голос" чи "Батьківщина", які знаходяться на межі", - констатує Мисів. Саме тому, за його словами, нині політсили активно мобілізують молодь всіма доступними засобами.

Шоу як дієва технологія

У Комітеті виборців України (КВУ) помітили тенденцію, що концерти та шоу стали у цьогорічній передвиборній кампанії дієвою технологією, адже загітувати одночасно 10-15 тисяч глядачів, які зібралися розважитися та послухати пісень, набагато дешевше та більш ефективно.

"Практикується карнавалізація виборчого процесу, бо шоу та емоції нині агітують краще, ніж розмови про гострі проблеми. Цей тренд, заданий ще на президентських виборах, зараз масштабується. Зокрема, шоу практикують партія "Голос", лідер якої співає на концертах, партія "Слуга народу", за яку на безкоштовних фестивалях агітує "95-й квартал", та "Аграрна партія", - пояснив DW голова КВУ Олексій Кошель. За його словами, зараз в Україну повернувся формат виборчої кампанії парламентських виборів 2012 року, коли політики та партії також змагалися за прихильність молоді. 

Дивитись відео 05:05

Парламентські вибори 2019: на кого орієнтується молодь (10.07.2019)

Нові формати та обличчя

Експерти констатують, що передвиборні програми партій та кандидатів на мажоритарних округах читають менше 10 відсотків виборців. Такі традиційні ЗМІ, як газети, журнали та радіо, нині не користуються популярністю у молоді. Тому основним каналом комунікації з молодими виборцями є інтернет-сайти, соціальні мережі та телебачення. Започаткований на президентських виборах тоді ще кандидатом у президенти Володимиром Зеленським формат спілкування з виборцями через відеозвернення нині теж у тренді. Партії та кандидати-мажоритарники активно агітують за себе через таргетовану відеорекламу, проводять відеостріми, розміщують вірусні відеоролики у соцмережах. "Молодь цікавиться не програмами партій, а роликами в Youtube. Оскільки для неї більш переконливими є емоції, а не деклрації. На цьому і грають партії", - наголошує Кошель.

Політтехнолог Денис Богуш вказує на те, що поряд зі смартфонами для залучення молоді у вибори партії та кандидати традиційно використовують телебачення. Однак ставку більше роблять не на передвиборні агітаційні ролики чи замолені проплачені новини, а на фільми, серіали та музичні кліпи, герої яких асоціюються у молоді з тим чи іншим кандидатом чи політсилою.

За останніми даними соціологічного опитуваннями групи "Рейтинг", для 63 відсотків українців головним мотивом для вибору на парламентських виборах є те, чи представляє партія у своєму списку політиків нової генерації. Більшість політичних сил уже усвідомила, що у суспільства нині є запит на зміну політичних еліт, тож включила до своїх списків молодих кандидатів. Політики ніби кажуть: "Подививсь, у нас у списку такі ж молоді і амбіційні, як ти. Голосуй за нас!"

"Нинішній загальний тренд - загравання з молоддю. Всі хочуть доєднатися до цього хайпу, обіцяючи молоді обличчя та зміни в країні", - переконаний Богуш.

  • Рефат Чубаров

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Рефат Чубаров, "Сила і честь"

    Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров йде до Верховної Ради під третім номером у списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь". Нині Чубаров - депутат парламенту, обраний за списком "Блоку Петра Порошенка". До Ради четвертого і п'ятого скликань обирався за списком "Нашої України".

  • Андрій Парубій

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Андрій Парубій, "Європейська солідарність"

    Спікер Верховної Ради восьмого скликання Андрій Парубій - другий у списку партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність". До чинної Ради обрався за списком "Народного фронту", який нині через практично нульовий рейтинг відмовився від участі у виборах за списками. У "Народному фронті" п'ять років тому Парубій був четвертим номером.

  • Валентин Наливайченко

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Валентин Наливайченко, "Батьківщина"

    Валентин Наливайченко, колишній голова Служби безпеки України (2006-2010, 2014-2015 рр.), є третім номером у списку партії "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенко. До парламенту сьомого скликання у 2012 році він обирався за списком партії УДАР Віталія Кличка, при чому теж був у ньому третім номером. Як кандидат у президенти на виборах 2019 року отримав 0,22 відсотка голосів.

  • Сергій Тарута

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Сергій Тарута, "Батьківщина"

    Політик і бізнесмен Сергій Тарута у нинішній Раді - позафракційний депутат, обраний у мажоритарному окрузі в Маріуполі. Його поява у списку "Батьківщини" (2-й номер) не стала несподіванкою, адже на президентських виборах 2019 року він зняв свою кандидатуру на користь лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. На сайті ЦВК його називають безпартійним, хоча Тарута є засновником партії "Основа".

  • Ілля Кива

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Ілля Кива, "Опозиційна платформа - За життя"

    Поява Іллі Киви у списку партії "Опозиційна платформа -За життя" на чолі з Юрієм Бойком, до якого входить чимало колишніх представників Партії регіонів, багатьох здивувала. Раніше Кива входив до "Правого сектора" і відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, він закликав до "насильницької українізації" Донбасу. Кива - екслідер Соцпартії України, вважається близьким до глави МВС Арсена Авакова.

  • Вікторія Сюмар

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Вікторія Сюмар, "Європейська солідарність"

    Колишня журналістка Вікторія Сюмар п'ять років тому обралася до Ради за списком "Народного фронту" (7-й номер). У нинішній Раді вона очолює парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики. На цьогорічний виборах Сюмар балотується під 16-м номером за списками партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність".

  • Тетяна Чорновол

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Тетяна Чорновол, "Європейська солідарність"

    Тетяна Чорновол також є колишньою журналісткою і також мігрувала до "Європейської солідарності" з "Народного фронту". Вона - 27-й номер у списку. П'ять років тому у списку "Народного фронту" вона була другою. ЗМІ називають Чорновол близькою до депутата Сергія Пашинського - голови комітету з питань нацбезпеки і оборони в нинішній Раді і голови наглядової ради "Укроборонпрому".

  • Олена Сотник

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Олена Сотник, "Сила і честь"

    Юристка і адвокатка Олена Сотник, другий номер у списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, була обрана до чинної Верховної Ради за списком партії "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового. Вона - серед кількох депутатів від "Самопомочі", які увійшли до чільної частини списку партії Смешка. Четвертий номер у ньому - Іван Мірошніченко, восьмий - Ірина Сисоєнко, обоє - депутатаи Ради від "Самопомочі"

    Автор: Максим Сидоржевський


DW.COM

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

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