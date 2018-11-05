Вибори в США: Демократи здобули більшість у Палаті представників

Представники Демократичної партії США на проміжних виборах у вівторок, 6 листопада, здобули щонайменше 218 місць у Палаті представників, нижній палаті Конгресу США. При цьому вони перемогли у принаймні 24 округах, які раніше утримували республіканці. Декілька підрахунків досі тривають, тому кількість мандатів, які виграли демократи, може іще зрости, пише інформагенція AP.

Більшість у Палаті представників дозволить демократам очолити важливі комітети і вимагати оприлюднення податкових декларацій президента Дональда Трампа, а також більш ретельно розслідувати імовірне втручання Росії у вибори 2016 року. Також до Палати представників було обрано рекордну кількість жінок - щонайменше 99, що є більшим за попередній рекорд - 84.

Особливо важливою перемога демократів у Палаті представників є на тлі їхнього подальшого послаблення в Сенаті, де республіканці втримали більшість і мають шанси навіть розширити її. За останні три десятиліття лише у 2002 році партії чинного президента вдалося розширити свою базу в Сенаті. Саме через збереження контролю над Сенатом Дональд Трамп написав у Twitter "Приголомшливий успіх! Дякую усім!".

Раніше Трамп активно просував ідею голосування на цих виборах як референдуму щодо його керівництва країною. Згідно з опитуванням AP VoteCast, дві третини виборців назвали Трампа причиною, чому вони прийшли проголосувати.

Значення проміжних виборів для Трампа

З листопада 2016 року Республіканська партія мала перевагу як в Сенаті, так і в Палаті представників. Із 100 членів Сенату переобирають цього року 35, з яких 26 крісел досі обіймали демократи. Із 435 членів Палати представників переобирають усіх. Окрім цього, у низці штатів проходять голосування щодо інших питань, які не стосуються Конгресу.

Якщо демократи отримають більшість в Палаті представників, можуть початися комплексні розслідування комітетів щодо дій Білого дому, включаючи адміністративні перестановки та імміграційну політику. Крім того, можливо, буде запущена нова перевірка зв'язків президента Дональда Трампа з Росією.

Попередні результати виборів до Сенату:

Попередні результати виборів до Палати представників: