Вибори в Казахстані: фаворит і шестеро статистів?

У неділю, 9 червня, у Казахстані відбуваються позачергові президентські вибори. На головний пост країни претендують сім кандидатів. Після того як правляча партія "Нур Отан", яку очолює Нурсултан Назарбаєв, висунула своїм кандидатом Касим-Жомарта Токаєва, що зайняв пост президента після відставки Назарбаєва, чимало оглядачів називали ці вибори лише формальністю. Мовляв, переможець вже очевидний, а конкуренти Токаєва, яких у списку центральної виборчої комісії країни шість - лише статисти майбутнього спектаклю.

Інтрига щодо другого місця

Однак не всі поділяють цю точку зору. Зокрема, іншої думки казахстанський політолог Айдос Сарим. За його словами, песимістичний погляд на те, що все вже вирішено, має право на життя, оскільки довгий час правила гри були настільки поганими, що у багатьох людей склалося однозначне неприйняття того, що відбувається. "Але я бачу щонайменше кілька інтриг і декілька реперних точок, на які потрібно звернути увагу", - каже експерт. На його думку, зараз "вимальовуються два-три кандидати", які можуть представляти інтерес з точки зору їхньої активності і суспільного сприйняття.

Айдос Сарим

"Наприклад, інтрига в тому, хто посяде друге місце на виборах. Вперше на президентських виборах зареєстрована учасниця-жінка, Данія Єспаєва від партії "Ак жол". Цікаво, як суспільство на це відреагує. Цікавий кандидат Толеубай Рахімбеков (громадське об'єднання Народно-демократична патріотична партія "Ауыл". - Ред.). Він представляє агросектор, є активним в інтернеті, довго опонував міністерству сільського господарства. Ті люди, до яких він апелює - це досить широке коло населення.", - розмірковує Айдос Сарим. Окрім того, продовжує політолог, серед кандидатів є досвідчений опозиціонер Аміржан Косанов - від національно-патріотичного руху "Ұлт тағдири". "Він поєднує в собі два напрямки - традиційний демократичний і націонал-демократичний або, як іноді кажуть, націонал-патріотичний. Важливо подивитися, наскільки ці ідеї затребувані і чи стане Косанов точкою збору для всіх незадоволених режимом", - пояснює співрозмовник DW.

Токаєв у центрі - а хто праворуч та ліворуч?

Інший експерт з Казахстану, соціолог Петр Своік вважає, що нинішні позачергові президентські вибори відображають політичні реалії попри те, що є штучно сконструйованими. За його оцінкою, інтерес викликають три з сімох кандидатів. "По-перше, це сам Касим-Жомарт Токаєв. Він - продовження "нурсултанату" і беззаперечний переможець виборів. У його програмі відсутні гостро поставлені питання, він за все хороше. У нього поки немає свого обличчя, але воно може з'явитися після виборів. І в цьому - інтрига", - констатує експерт. "Касим-Жомарт Токаєв - поки що воскова музейна фігура, але він утворює політичний центр. А по різні боки від нього дві активні фігури - це кандидат від комуністів і кандидат від націоналістів. Вони мають значення, оскільки Казахстан має балансувати між євразійським вектором і "антиєвразійським" міксом", - розмірковує Петр Своік.

Петро Своік

Він виходить з того, що роль "євразійця" має інший кандидат, Жамбил Ахметбеков (громадське об'єднання "Комуністична народна партія Казахстану". - Ред.). Хоча, на думку політолога, останній грає роль політика з комуністичною програмою невдало. "У його програмі дошкульні, але не наповнені реальним змістом гасла. Інше крило взявся представляти Аміржан Косанов. І в особистісному сенсі це для націонал-патріотів вдала знахідка. Владі, яка змушена перебувати в союзі з Росією, але яка по суті компрадорська та євразійської інтеграції не потребує, потрібне патріотичне крило, що виступає антитезою до євразійства. І в цьому контексті Косанов є вдалим вибором. Він не фанатик, дуже ретельний, з серйозним політичним досвідом, до того ж, відомий західному політикуму", - оцінює шанси кандидатів співрозмовник DW.

Прогнози експертів на казахстанських виборах

Петр Своік підкреслює, що результати голосування в Казахстані перебувають в руках виборчих комісій, і влада має більше ніж достатньо ресурсів для фальсифікацій, щоб досягти необхідного їй результату. Саме тому політолог припускає, що фаворит отримає трохи менше голосів, ніж набирав Назарбаєв, але трохи більше, ніж Володимир Зеленський отримав на квітневих виборах президента України.

Аміржан Косанов

"Що стосується народних комуністів, то їх, імовірно, надалі триматимуть у парламенті, тому їхній кандидат отримає на рівні семивідсоткового прохідного балу для партії - близько 5-7 відсотків. Щодо Косанова набагато більша інтрига. Залежно від того, як він виступатиме і яку реальну підтримку матиме в соцмережах і опитуваннях, в адміністрації ухвалять рішення, чи пускати до парламенту націонал-патріотів, чи ні. І залежно від цього рішення намалюють йому або близько семи відсотків, або суттєво менше, - вважає експерт. - Попри всю необхідність для влади мати таку партію насторожувати Москву її високим результатом влада не захоче".

Активність в соцмережах грає роль?

Але чи панує єність всередині самої влади в Казахстані, яка складається з різних кланових і фінансово-олігархічних блоків і груп? І чи не намагатимуться ці групи тестувати свої сили на президентських виборах? Як стверджує Айдос Сарим, зараз влада спробує показати, що вона консолідована, але насправді це не так. Найцікавіше відбуватиметься після виборів. "Можливо, ці групи більше вкладатимуться в нові медіа та в нові політичні проекти. Вже зараз є великі запити на це", - ділиться думками політолог.

При цьому вибори дадуть можливість владі зробити висновки про суспільство в Казахстані. Наприклад, каже він, вирахувати його активність в соціальних мережах. "Поки що там тотально представлені два кандидати - Касим-Жомарт Токаєв і Аміржан Косанов. У Токаєва дуже великий відрив, у нього близько 70 відсотків. Він має підтримку держкорпорацій, і інтерес до нього вищий. Але і Косанов значно набрав за цей час, у нього понад 20 відсотків, і навколо нього точаться дуже цікаві дискусії", - розповів Айдос Сарим. Підсумовуючи, співрозмовник DW додав, що у будь-якому разі, вибори дадуть змогу відчути запит на великі позитивні зміни.