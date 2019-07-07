Вибори в Греції: консерватори перемагають партію Ципраса

Дані екзит-полів свідчать про перемогу опозиційної консервативної партії "Нова демократія" Кіріакоса Міцотакіса на дострокових виборах до парламенту Греції, які відбулися в неділю, 7 липня.

За даними різних соцопитувань, консерватори набирають від 38 до 42 відсотків голосів. Правляча партія СИРІЗА на чолі із прем'єр-міністром Алексісом Ципрасом здобула від 26,5 до 30,5 відсотка підтримки виборців, повідомляє агентство новин Reuters.

За прогнозами, "Нова демократія" може здобути абсолютну більшість у 300-місному парламенті - від 155 до 167 мандатів. У Греції виборча система передбачає, що партія, яка здобуває найбільше голосів, отримує в якості бонуса додаткову кількість мандатів.

Лідер консерваторів Кіріакос Міцотакіс перед виборами обіцяв, що використовуватиме всі можливості в бюджеті для зниження податків.

Нагадаємо, парламент країни розпустили після того, як правлячий блок на чолі з партією СИРІЗА зазнав поразки на виборах до Європарламенту у травні. Тоді ж Ципрас оголосив про проведення дострокових виборів. Раніше консерватори вже перемогли на червневих виборах до регіональних та місцевих органів влади Греції.