 Вибори в Греції: консерватори перемагають партію Ципраса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2019

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Новини

Вибори в Греції: консерватори перемагають партію Ципраса

За даними екзит-полів, на дострокових парламентських виборах у Греції опозиційні консерватори перемагають правлячу партію СИРІЗА. "Нова демократія" може здобути абсолютну більшість в законодавчому органі.

Лідер консервативної партії Нова демократія Кіріакос Міцотакіс після голосування 7 липня

Лідер консервативної партії "Нова демократія" Кіріакос Міцотакіс після голосування 7 липня

Дані екзит-полів свідчать про перемогу опозиційної консервативної партії "Нова демократія" Кіріакоса Міцотакіса на дострокових виборах до парламенту Греції, які відбулися в неділю, 7 липня.

За даними різних соцопитувань, консерватори набирають від 38 до 42 відсотків голосів. Правляча партія СИРІЗА на чолі із прем'єр-міністром Алексісом Ципрасом здобула від 26,5 до 30,5 відсотка підтримки виборців, повідомляє агентство новин Reuters.

За прогнозами, "Нова демократія" може здобути абсолютну більшість у 300-місному парламенті - від 155 до 167 мандатів. У Греції виборча система передбачає, що партія, яка здобуває найбільше голосів, отримує в якості бонуса додаткову кількість мандатів.

Лідер консерваторів Кіріакос Міцотакіс перед виборами обіцяв, що використовуватиме всі можливості в бюджеті для зниження податків.

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Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас попросив президента про розпуск парламенту та проведення дострокових парламентських виборів. Президент країни погодився. (10.06.2019)

На тлі невисокої підтримки партії СИРІЗА на виборах до Європарламенту прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив проведення позачергових парламентських виборів. (27.05.2019)

Нагадаємо, парламент країни розпустили після того, як правлячий блок на чолі з партією СИРІЗА зазнав поразки на виборах до Європарламенту у травні. Тоді ж Ципрас оголосив про проведення дострокових виборів. Раніше консерватори вже перемогли на червневих виборах до регіональних та місцевих органів влади Греції. 

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