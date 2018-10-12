Вибори в Баварії: ХСС втрачає абсолютну більшість

За попередніми даними, Християнсько-соціальний союз (ХСС) лідирує на земельних виборах у Баварії, що відбулися в неділю, 14 жовтня. Хоча консервативна партія і матиме, за даними екзит-полів, які наводить телеканал ARD, найкращий з усіх політичних сил у Баварії результат, але вона втрачає абсолютну більшість. Згідно з прогнозами, партія, лідером якої є міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер (Horst Seehofer), набирає близько 37 відсотків голосів.

На другому місці, за даними екзит-полів, опиняється Союз-90/Зелені - близько 18 відсотків. Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) здобуває, за прогнозом, майже 11 відсотків, уперше потрапляючи до ландтагу Баварії, зазначає dpa. "Вільні виборці" здобувають 11,5 відсотка. Водночас Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) отримує рекордно низький для себе результат - менше 10 відсотків. Також, за попередніми даними, здолає виборчий бар'єр і Вільна демократична партія (ВДП) - 5 відсотків. Натомість Ліва партія може не пройти до земельного парламенту, одержавши більше 3 відсотків голосів.

Голова фракції ХСС у баварському земельному парламенті - ландтазі Томас Кройцер (Thomas Kreuzer) назвав результат своєї партії "поганим". "Ми незадоволені", - зазначив він в інтерв'ю Баварському радіо увечері у неділю, 14 жовтня, після оголошення перших попередніх даних. Водночас Кройцер зазначив, що ХСС має формувати земельний уряд, оскільки зі значним відривом є "найсильнішою партією". За його словами, немає жодних сумнівів у тому, що чинний очільник земельного уряду Маркус Зедер (Markus Söder) буде кандидатом від ХСС на посаду прем'єр-міністра Баварії.

Водночас генеральний секретар СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) вже назвав попередній результат своєї партії на виборах до мюнхенського ландтагу "гіркою поразкою". П'ять років тому соціал-демократи мали вдвічі кращий результат - 20,6 відсотка. За словами Клінґбайля, теперішні земельні вибори в Баварії є "чітким сигналом" для урядової "великої коаліції" в Берліні, сформованої консервативним блоком ХДС/ХСС і соціал-демократами.