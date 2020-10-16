Вибори в Австрії: Перемагає партія Себастіана Курца

Перемогу на дострокових парламентських виборах у Австрії, які відбулись у неділю, 29 вересня, згідно з попередніми даними, здобуває консервативна Австрійська народна партія (АНП) на чолі з колишнім канцлером країни Себастіаном Курцом (Sebastian Kurz). За неї віддали голоси близько 37 відсотка виборців, що на понад 5 відсотків вище, ніж на минулих виборах у 2017 році, повідомила агенція dpa.

Соціал-демократична партія Австрії, яку очолює Памела Ренді-Ваґнер (Pamela Rendi-Wagner), навпаки втратила близько 4,9 відсотка - наразі її підтримують 22 відсотків виборців. Це найгірший результат політсили в історії.

За правопопулістську Австрійську партію свободи (АПС) на чолі з Норбертом Гофером (Norbert Hofer) проголосували 16 відсотків виборців, що на цілих 10 відсотків менше, ніж на минулих виборах. З 2008 року АПС жодного разу не набирала менше ніж 17 відсотків голосів виборців. Своєю чергою партія Зелених, яку очолює Вернер Коґлер (Werner Kogler) здобула 14,3 відсотка голосів виборців, тоді як на минулих виборах вона провалилася з результатом лише 3,8 відсотка.

Партія "Нова Австрія - Ліберальний форум" (NEOS) покращила свій результат до 7,4 відсотка. Загалом в Австрії право взяти участь у голосуванні мають 6,4 мільйона громадян.

Нагадаємо, рішення про проведення в Австрії дострокових парламентських виборів було ухвалено після скандалу, внаслідок якого ексканцлер Курц оголосив про розпад коаліції між його АНП та правопопулістською АПС. У середині травня німецькі ЗМІ оприлюднили відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови колишнього віцеканцлера Австрії, тодішнього лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе, ексголови парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus) і невідомої жінки на віллі на Ібіці в липні 2017 року.

На відео Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung. Жінка, яка представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала придбати цю газету.

Через скандал Штрахе подав у відставку, а Курц виступив за проведення дострокових виборів. Окрім того, він звинуватив АПС у підриванні політичної репутації Австрії. Наприкінці травня в Австрії запрацював перехідний уряд, а антикорупційна прокуратура почала розслідування щодо політиків зі скандального відео.