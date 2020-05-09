Вже 36 мільйонів американців втратили роботу з початку локдауну

Протягом останнього тижня у Сполучених Штатах Америки у зв'язку епідемією коронавірусу та запровадженим через неї локдауном було зареєструвано ще близько трьох мільйонів безробітних. Про це повідомили в американському міністерстві праці в четвер, 14 травня.

Усього від середини березня понад 36 мільйонів мешканців США подали заявки на отримання державної допомоги з безробіття, передає інформагенція dpa.

Найвища частка безробітних із часів Великої депресії

Тільки упродовж квітня США втратили понад 20 мільйонів робочих місць. Частка безробітних зросла до 14,7 відсотків. Це - найбільший показник із часів Великої депресії, йдеться у звіті американського Бюро статистики праці, оприлюдненому минулого тижня.

Попри те, що американські штати один за одним послаблюють карантин і знову уможливлюють роботу малого й середнього бізнесу, люди продовжують втрачати роботу. Реальна кількість безробітних може бути ще більшою, зауважує dpa.

До початку пандемії у США офіційно працювали понад 150 мільйонів людей. Усього у країні мешкають близько 330 мільйонів людей.

Конгрес США виділив 350 мільярдів доларів на підтримку бізнесу (кредити і гранти) в межах так званої Payroll Protection Program. Нещодавно Конгрес США вирішив розширити цю програму на ще 320 мільярдів доларів.