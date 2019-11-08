Верховній Раді пропонують відновлення участі української делегації у сесіях ПАРЄ

Верховній Раді України пропонують ухвалити постанову про поновлення участі української делегації в сесіях Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). У понеділок, 13 січня, комітет ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував законодавцям підтримати відповідний проєкт постанови. Про це повідомила голова делегації Верховної Ради в ПАРЄ, депутатка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Днями Ясько внесла у ВР проєкт цієї постанови. Документ передбачає затвердження Радою заяви про участь делегації Ради в роботі ПАРЄ у 2020 році, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

У заяві наголошується, що метою участі делегації України в роботі ПАРЄ є недопущення збереження нинішньої ситуації в Європі, що склалася внаслідок агресивної зовнішньої політики Росії, а також "донесення об'єктивної інформації" про дії РФ на територіях України.

Беручи участь у сесіях ПАРЄ, Україна має намір докладати зусилля для припинення збройної агресії з боку країни-члена Ради Європи та подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні, йдеться в заяві.

Ясько написала на своїй сторінці у Facebook, що "нова делегація має нову стратегію та конструктивну програму дій на зимову сесію ПАРЄ".

Найближчу сесію ПАРЄ заплановано на 27-31 січня в Страсбурзі. Раніше українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ у зв'язку з поверненням Росії до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на дії Росії.

Україна залишила залу засідань ПАРЄ влітку 2019 року. Тоді делегати підтримали резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації без жодних умов. Таким чином було завершено п'ятирічне протистояння ПАРЄ і Росії, під час якого російську делегацію було позбавлено права голосу, за що Москва у відповідь відмовилася платити свої внески до бюджету Ради Європи.