Верховний суд 3 жовтня розгляне позов ексочільника ГПУ Шокіна щодо поновлення на посаді

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду України розгляне позов ексгенпрокурора Віктора Шокіна про відновлення його на посаді. Засідання має відбутися о 10:00 за київським часом 3 жовтня. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Верховного Суду в переліку справ, призначених до розгляду Касаційним адміністративним судом.

У своєму позові Шокін просить "про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами". У позові йдеться "про визнання незаконним та скасування рішення", повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, Віктор Шокін був звільнений з посади генпрокурора у березні 2016 року. Його критикували, зокрема, за брак результатів у розслідуванні трагічних подій в Києві на Майдані та в Одесі, а також у гальмуванні реформування прокуратури. Шокін обіймав посаду генпрокурора з лютого 2015 року. Після звільнення Шокін в адміністративному порядку оскаржував звільнення з посади генпрокурора, але суд відхилив розгляд позову.

Протягом останнього часу ім'я Шокіна згадується в контексті історії із закриттям справи щодо компанії "Burisma", в якій фігурував син віцепрезидента США Джо Байдена Хантер, який свого часу обіймав посаду в раді директорів української газової компанії. В оприлюдненій напередодні стенограмі телефонної розмови президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського, теж згадується прокурор, який активно розслідував справу "Burisma". Згідно зі стенограмою, Трамп не називає його імені, але висловлює жаль, що українського генпрокурора було звільнено.