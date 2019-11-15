Верховний суд США призупинив смертну кару на федеральному рівні

Верховний суд США у п'ятницю ввечері, 6 грудня, заблокував спроби уряду країни повернути смертну кару на федеральному рівні , повідомляє агенція dpa з посиланням на американські ЗМІ.

Відповідне рішення заблокувало страту, яка була запланована на понеділок, 9 грудня, та ще три у січні. Рішення про виконання п'ятої страти було призупинене ще раніше через процедурні питання. Представники уряду просили Верховний суд відновити смертну кару на федеральному рівні, заявляючи про "неймовірну жорстокість" засуджених. Зокрема, чоловіка-праворадикала, якого планували стратити у понеділок, обвинувачують у вбивстві трьох сімей у 1999 році, серед жертв була восьмирічна дівчинка.

Причиною рішення Верховного суду є суперечка щодо методу страти, а не її самої. В уряді хочуть вводити смертельну ін'єкцію, яка б складалась з однієї речовини. Натомість у суді наполягають на ін'єкції з трьох речовин, як це було визначено у 1994 році.

Виконання смертної кари на федеральному рівні не здійснювалося з 2003 року. Йдеться про випадки засудження до смертної кари федеральним судом. Натомість цей вид покарання продовжують локально застосовувати у близько 20 з 50 американських штатів. Востаннє смертну кару застосували у четвер, 5 грудня, у штаті Теннесі. На електричному стільці було страчено сліпого чоловіка, якого визнали винним у вбивстві своєї колишньої дівчини. Він став 21-м засудженим, який був страчений у США з початку року.

Наприкінці липня генеральний прокурор США Вільям Барр оголосив про зміну правил, які повинні були дозволити відновлення страти саме на федеральному рівні. Президент США Дональд Трамп також підтримує її відновлення. Про це він неодноразово заявляв ще під час передвиборчої кампанії.

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